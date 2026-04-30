Flora Saini: 14 నెలలు నరకం అనుభవించా, ఆ నిర్మాత నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు.. బిగ్ బాస్ నటి సంచలన విషయాలు వెల్లడి
Flora Saini: ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన నటి ఫ్లోరా సైనీ, తన నిర్మాత, బాయ్ఫ్రెండ్ చేతిలో 14 నెలల పాటు నరకం చూసిందట. శారీరకంగా, మానసికంగా చిత్రహింసలు అనుభవించిందట. ఆ విషయాన్ని పంచుకుంది.
టాలీవుడ్లో స్టార్ గా రాణించిన ఫ్లోరా సైనీ
ఫ్లోరా సైనీ (ఆశా సైనీ) టాలీవుడ్, కోలీవుడ్లో చాలామంది స్టార్ హీరోలతో నటించి పేరు తెచ్చుకుంది. తెలుగులో `ప్రేమతో రా`, 'ప్రేమ కోసం', 'నరసింహ నాయుడు', `నువ్వు నాకు నచ్చావ్` వంటి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల్లోనూ నటించి మెప్పించింది. తెలుగులో ఒకప్పుడు బిజీ హీరోయిన్గా రాణించింది.
బాయ్ ఫ్రెండ్ వల్ల నరకం అనుభవించిన ఫ్లోరా
కొంత కాలం టాలీవుడ్కి దూరమైన ఫ్లోరా ఈ మధ్యనే మళ్లీ మెరిసింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో సందడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తన జీవితంలో జరిగిన ఓ భయంకరమైన సంఘటన వైరల్ అవుతోంది. తన బాయ్ఫ్రెండ్, ప్రముఖ నిర్మాత అయిన గౌరంగ్ దోషి చేతిలో తాను అనుభవించిన నరకాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.
ప్రియుడి చేత చిత్ర హింసలు అనుభవించిన ఫ్లోరా సైనీ
'ప్రేమలో పడిన కొద్ది రోజులకే అతనిలోని రాక్షసుడు బయటపడ్డాడు. అతను నా ప్రైవేట్ భాగాలపై తన్నేవాడు, నా ముఖాన్ని బాక్సింగ్ బ్యాగ్లా వాడుకునేవాడు. ఎవరికీ ఫోన్ చేయనిచ్చేవాడు కాదు. సినిమాల్లో నటించొద్దని బెదిరించేవాడు. అతని కోసం అందరినీ వదిలేస్తే, నన్ను ఇలా హింసించాడు. ఒకరోజు నా పొట్టపై బలంగా తన్నాడు. దాంతో ఎలాగోలా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయాను' అని ఫ్లోరా తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది. దెబ్బలు తిన్న తన ఫోటోలను కూడా షేర్ చేసింది.
మళ్లీ యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసిన ఫ్లోరా
అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చిన ఫ్లోరా, తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉంటోంది. చాలా నెలల తర్వాత కోలుకుని మళ్లీ నటన ప్రారంభించింది. ఇటీవల విడుదలైన బాలీవుడ్ చిత్రం 'భేడియా'లోనూ ఆమె కనిపించింది. 'నేను ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు ప్రేమ కూడా దొరికింది. మిమ్మల్ని ఎంత చీకటి ఆవరించినా, చివరికి వెలుగు తప్పక వస్తుంది' అని ఫ్లోరా సైనీ ధైర్యంగా చెప్పింది.
ఫ్లోరా నేపథ్యం
ఫ్లోరా సైనీ చండీగఢ్కు చెందిన నటి. 1999లో 'ప్రేమకోసం' అనే తెలుగు సినిమాతో కెరీర్ మొదలుపెట్టింది. చాలా తెలుగు సినిమాల్లో నటించింది. ఆ తర్వాత హిందీ, కన్నడ, పంజాబీ చిత్రాల్లోనూ కనిపించింది. నిర్మాత గౌరంగ్ దోషి తన జీవితాన్ని నరకం చేశాడని ఆమె గతంలో ఆరోపించింది.
మోడల్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఫ్లోరా
తాను అనుభవించిన చేదు అనుభవాన్ని ఫ్లోరా ఇలా చెప్పుకొచ్చింది. 'నేను 20 ఏళ్ల వయసులోనే సినీ రంగంలోకి వచ్చాను. 20 మందికి పైగా టాప్ డిజైనర్ల కోసం మోడలింగ్ చేశాను. అప్పటి వరకు అంతా బానే ఉంది. ఆ తర్వాత ఒక నిర్మాత వలలో పడ్డాను. అక్కడి నుంచి నా జీవితం నరకమైపోయింది' అని ఫ్లోరా తన పోస్ట్లో రాసింది. ఇప్పుడిది వైరల్గా మారింది.