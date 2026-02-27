ఒక్కరోజు కూడా భర్తను వదిలి ఉండలేను.. అన్నీ కలిసే చేస్తాం: సమంత
Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు గురించి పలు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. తామిద్దరం ఏ పని చేసినా కలిసే చేస్తామని, ఒక్కరోజు కూడా ఆయనకు దూరంగా ఉండలేనని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.
రాజ్ నిడిమోరుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ప్రముఖ నటి సమంత తన వ్యక్తిగత జీవితం, తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన రాబోయే చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' ప్రమోషన్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆమె, తన వైవాహిక జీవితం ఎంత సంతోషంగా సాగుతుందో వివరిస్తూ కొన్ని ఎమోషనల్ విషయాలను పంచుకున్నారు.
దూరంగా ఉండటం చాలా కష్టం
ఒక ఇంటర్వ్యూలో సమంత మాట్లాడుతూ, తామిద్దరం ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటామని తెలిపారు. "మేమిద్దరం నిజంగా ఒక ఇరిటేటింగ్ కపుల్ లాంటి వాళ్లమే. పని, ప్రయాణాలు, వర్కౌట్స్.. ఇలా ఏది చేసినా కలిసే చేస్తాం. ఒక్క రోజు కూడా ఆయనకు దూరంగా ఉండటం నాకు చాలా కష్టం" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. తమ మధ్య ఉన్న బంధం హనీమూన్ దశను దాటి అంతకంటే లోతైన అనుబంధంగా మారిందని ఆమె వివరించారు.
నటిగా ఎదగడానికి ఆయనే కారణం
హాలీవుడ్ స్టార్ లియోనార్డో డికాప్రియో, దర్శకుడు మార్టిన్ స్కోర్సెస్ కాంబినేషన్ను ఉదాహరణగా తీసుకుంటూ, రాజ్ పక్కన ఉండటం వల్ల తన నటనలో ఎంతో మెరుగుదల వచ్చిందని సమంత అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన ప్రోత్సాహం వల్ల తాను ఒక మంచి నటిగా మారుతున్నానని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ పోలికపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయ్.
ప్రేమ ప్రయాణం..
సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పరిచయం 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' సెట్స్లో మొదలైంది. ఆ తర్వాత 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' కోసం కలిసి పనిచేశారు. 2024లో వీరిద్దరి బంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలయ్యాయి.
ఈషా ఫౌండేషన్లో వివాహం
చివరకు గత ఏడాది డిసెంబర్లో కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమె అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని నింపాయి.