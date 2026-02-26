విజయ్, రష్మిక ఇద్దరిలో చదువులో ఎవరు తోపో తెలుసా.? ఇద్దరి విద్యార్హతలు ఇలా..
Vijay Devarakonda: టాలీవుడ్ మోస్ట్ అడోరబుల్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా వివాహ బంధంలో అడుగుపెట్టారు. వీరి వివాహం ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ ప్యాలెస్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
వీరిద్దరి విద్యార్హతల
ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి విద్యార్హతల (Education Qualifications) గురించి ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. సినిమాల్లో స్టార్స్గా వెలుగొందుతున్న ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ చదువుకున్నారు? వారి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రష్మిక మందన్నా విద్యార్హతలు:
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా చదువులోనూ చురుకైన విద్యార్థిని. ఆమె తన పాఠశాల విద్యను కొడగులోని కూర్గ్ పబ్లిక్ స్కూల్లో పూర్తి చేసింది. ఉన్నత చదువుల కోసం బెంగళూరు వెళ్లిన రష్మిక, అక్కడ ఎం.ఎస్. రామయ్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, సైన్స్ అండ్ కామర్స్ నుండి డిగ్రీ పట్టా అందుకుంది. కేవలం ఒకే సబ్జెక్టులో కాకుండా, రష్మిక సైకాలజీ, జర్నలిజం, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ట్రిపుల్ మేజర్ డిగ్రీని పూర్తి చేయడం విశేషం. నటి కాకముందు ఆమె విద్యావేత్తగా మంచి నైపుణ్యం సంపాదించింది.
విజయ్ దేవరకొండ విద్యార్హతలు:
రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ తన విద్యాభ్యాసాన్ని క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణంలో పూర్తి చేశాడు. అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తిలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ సత్యసాయి హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్లో బోర్డింగ్ విద్యార్థిగా తన పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశాడు. అనంతరం హైదరాబాద్కు చేరుకున్న విజయ్, అబిడ్స్లోని భద్రుకా కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ నుండి బీకాం (B.Com) డిగ్రీని పూర్తి చేశాడు. చదువు పూర్తయ్యాక తనకున్న ప్యాషన్ వైపు అడుగులు వేసి థియేటర్ ఆర్ట్స్ ద్వారా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాడు.
ఎవరు ముందున్నారు?
విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ గ్రాడ్యుయేట్లే అయినప్పటికీ, డిగ్రీల పరంగా చూస్తే రష్మిక కొంచెం ముందుందని చెప్పవచ్చు. ఆమె సైకాలజీ, జర్నలిజం లాంటి కీలక రంగాలలో పట్టా పొందడం గమనార్హం. ఏది ఏమైనా, టాలెంట్, ఎడ్యుకేషన్ రెండింటిలోనూ ఈ జంట ఒకరికొకరు తూగేలా ఉండటం వారి అభిమానులకు మరింత సంతోషాన్నిస్తోంది.