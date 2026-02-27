- Home
- Entertainment
- Movie Reviews
- Thaai Kizhavi Review: రాధిక అరాచకం... `తాయ్ కిళవి` రివ్యూ, సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Thaai Kizhavi Review: రాధిక అరాచకం... `తాయ్ కిళవి` రివ్యూ, సినిమా ఎలా ఉందంటే?
శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో రాధికా శరత్కుమార్, మునీశ్కాంత్, సింగంపులి, అరుళ్దాస్, బాల శరవణన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'తాయ్ కిళవి' సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా పూర్తి రివ్యూ.
`తాయ్ కిళవి` మూవీ రివ్యూ
తమిళనాట మహిళా ప్రాధాన్యమున్న చిత్రాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ఆ లోటును 'తాయ్ కిళవి' సినిమా భర్తీ చేసింది. దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రాధికా శరత్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. నేడు శుక్రవారం(ఫిబ్రవరి 27)న విడుదలైన ఈ మూవీ ఎలా ఉందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
`తాయ్ కిళవి` మూవీ కథ
కరుమత్తూర్ గ్రామంలో పవునుత్తాయి (రాధిక) మాటే శాసనం. చేతిలో చుట్ట, నోటినిండా పవర్ ఫుల్ డైలాగులతో ఊరి మొత్తాన్ని తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటుంది. వడ్డీ వ్యాపారం చేసే ఆమె, సొంత పిల్లల్ని కూడా అదుపులో పెట్టే ఒక 'ఉక్కు మహిళ'. అలాంటి ఆమెకు పక్షవాతం వచ్చి మంచాన పడుతుంది. మాట పోయిన ఆమె, ఒక చేతి వేలితో ఏదో సైగ చేస్తుంటుంది. ఆ సైగలో దాగి ఉన్న రహస్యం ఏంటి? మధ్యలో వచ్చిన ఓ వ్యక్తి 160 సవర్ల నగల గొడవను ఎందుకు మొదలుపెట్టాడు? చివరికి పవునుత్తాయి ఏం చెప్పాలనుకుంది? అనేదే మిగతా కథ.
`తాయ్ కిళవి` సినిమాలో నటీనటులు ఎలా చేశారంటే?
ఈ సినిమాలో రాధిక నటన అద్భుతం. ముడతలు పడిన చర్మం, చెవి పోగులతో ఆమె మేకప్ చాలా సహజంగా ఉంది. చీపురు పట్టుకుంటే ఊరంతా భయపడే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ సూపర్. ముఖ్యంగా, మంచం మీద ఉన్నప్పుడు కళ్లతోనే ఆమె పలికించిన హావభావాలు జాతీయ అవార్డుకు అర్హమైనవి. కొడుకులుగా అరుళ్దాస్, బాల శరవణన్, కమల్ అభిమానిగా సింగంపులి తమ పాత్రల్లో జీవించారు. రేచల్, మునీశ్కాంత్, వెట్టై ముత్తుకుమార్.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఊరి మనుషుల్లా సహజంగా కనిపించారు.
తాయ్ కిళవి సినిమా ఎలా ఉందంటే?
రొటీన్ కమర్షియల్ ఫార్ములాను పక్కనపెట్టి, ఒక వృద్ధురాలిని మెయిన్ క్యారెక్టర్గా పెట్టి కథ చెప్పిన దర్శకుడిని మెచ్చుకోవాలి. `ఆడవాళ్లు స్వతంత్రంగా బతకాలి`, `సరిపోని బంధాన్ని వదిలేయాలి` అంటూ రాధిక చెప్పే డైలాగులు ఆలోచింపజేస్తాయి. నివాస్ కే. ప్రసన్న సంగీతం, వివేక్ విజయకుమార్ కెమెరా పనితనం మనల్ని మధురైకి తీసుకెళ్తాయి.