- Home
- Entertainment
- రూ. 100 కోట్ల సినిమా.. కట్ చేస్తే.. తెగింది మాత్రం 20 టికెట్లు మాత్రమే.. ఆ మూవీ ఏదంటే.?
రూ. 100 కోట్ల సినిమా.. కట్ చేస్తే.. తెగింది మాత్రం 20 టికెట్లు మాత్రమే.. ఆ మూవీ ఏదంటే.?
Kangana Ranaut: రజనీష్ ఘై దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ధాకడ్' చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 90 నుంచి రూ. 100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కంగనా ఈ చిత్రంలో ఒక ఏజెంట్గా హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లలో నటించారు.
బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్
బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్ తన నటనతో సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 'క్వీన్', 'మణికర్ణిక' వంటి చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటిన కంగనాకు, ఆమె కెరీర్లోనే ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిన చిత్రం 'ధాకడ్'. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
భారీ బడ్జెట్ - కనిష్ట వసూళ్లు
రజనీష్ ఘై దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ధాకడ్' చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 90 నుంచి రూ. 100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కంగనా ఈ చిత్రంలో ఒక ఏజెంట్గా హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లలో నటించారు. అయితే, సినిమా విడుదలైన తర్వాత వసూళ్లు చూసి చిత్ర బృందంతో పాటు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు కూడా షాక్ అయ్యాయి. విడుదలైన మొదటి మూడు రోజుల్లో ఈ చిత్రం కేవలం రూ. 3.30 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది.
థియేటర్లలో పరిస్థితి
సినిమాపై నెగటివ్ టాక్ రావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావడం మానేశారు. ముఖ్యంగా మల్టీప్లెక్స్లలో సైతం ఒక షోకు కేవలం 20 నుంచి 30 మంది ప్రేక్షకులు మాత్రమే ఉన్నారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆడియన్స్ లేకపోవడంతో చాలా సెంటర్లలో రెండో రోజే షోలను రద్దు చేసి, ఇతర సినిమాలను ప్రదర్శించారు. సినిమా ఓవరాల్ వసూళ్లు కనీసం పది కోట్ల మార్కును కూడా దాటలేకపోయాయి.
ఓటమికి కారణాలు
కోవిడ్ తర్వాత ప్రేక్షకుల అభిరుచిలో వచ్చిన మార్పులే ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎంత పెద్ద స్టార్ ఉన్నా, సినిమాలో బలమైన కంటెంట్ లేకపోతే ప్రేక్షకులు ఆదరించడం లేదని 'ధాకడ్' నిరూపించింది. కంగనా గతంలో తెలుగులో ప్రభాస్ సరసన 'ఏక్ నిరంజన్' చిత్రంలో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమెకు తెలుగులోనూ మంచి గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ, 'ధాకడ్' మాత్రం అన్ని భాషల్లో నిరాశపరిచింది.
ఒక పెద్ద పరాజయం
100 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి తీసిన సినిమాకు కనీసం పబ్లిసిటీ ఖర్చులు కూడా రాకపోవడం బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద పరాజయంగా నిలిచిపోయింది.