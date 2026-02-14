- Home
దేశవ్యాప్తంగా వాలెంటైన్స్ డే వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఈ రోజున తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. అయితే, కొందరు ఫిల్మ్ సెలబ్రిటీలకు పెళ్లి తర్వాత ఇదే మొదటి వాలెంటైన్స్ డే. ఆ జంటలు ఎవరు?
సమంత రూత్ ప్రభు - రాజ్ నిడిమోరు
సమంత రూత్ ప్రభు, డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును డిసెంబర్ 1, 2025న పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట తమ మొదటి వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటోంది. ఇద్దరు గతంలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని విడాకులు తీసుకున్నవారే. ఇద్దరికి ఇది రెండో పెళ్లి.
నూపుర్ సనన్-స్టెబిన్ బెన్
నూపుర్ సనన్, స్టెబిన్ బెన్ ఈ ఏడాది జనవరిలో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లయిన 35 రోజులకే వీళ్లిద్దరూ తమ తొలి వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటున్నారు. అందుకోసం వారు గట్టిగానే ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రతీక్ బబ్బర్-ప్రియా బెనర్జీ
ప్రతీక్ బబ్బర్ తన గర్ల్ఫ్రెండ్ ప్రియా బెనర్జీని ఫిబ్రవరి 14, 2025న పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఏడాది వాలెంటైన్స్ డే రోజే వాళ్ల మొదటి పెళ్లి రోజు కావడం విశేషం. మొదటి పెళ్లి రోజును వారు గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారట.
ప్రాజక్తా కోలి-వృశాంక్ ఖనాల్
కంటెంట్ క్రియేటర్, నటి ప్రాజక్తా కోలి, లాయర్ వృశాంక్ ఖనాల్ను ఫిబ్రవరి 25, 2025న పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఈ జంటకు ఇదే మొదటి వాలెంటైన్స్ డే. త్వరంలో వీరు కూడా మొదటి పెళ్లి రోజును జరుపుకోబోతున్నారు.
ఆదార్ జైన్-అలేఖా అద్వానీ
ఆదార్ జైన్, అలేఖా అద్వానీ ఫిబ్రవరి 2025లో ముంబైలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంట ఈ ఏడాది తమ తొలి వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటోంది.
లారెన్ గాట్లిబ్-టోబియాస్ జోన్స్
లారెన్ గాట్లిబ్ కూడా పెళ్లి తర్వాత తన మొదటి వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకుంటోంది. ఈమె వీడియో ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ టోబియాస్ జోన్స్ను జూన్ 11, 2025న పెళ్లి చేసుకుంది.