Superhero Movie: సమంత భర్త భారీ ప్లాన్, సూపర్ స్టార్ తో సంచలన చిత్రానికి రంగం సిద్ధం.. డీటెయిల్స్ ఇవిగో
సల్మాన్ ఖాన్ మొదటిసారి సూపర్ హీరోగా కనిపించబోతున్నాడు. రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ మెగా బడ్జెట్ సినిమాను గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులోకి సౌత్కు చెందిన ఓ పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వనుందని సమాచారం.
సల్మాన్ ఖాన్ మొదటి సూపర్ హీరో సినిమా
సల్మాన్ ఖాన్ ఇప్పుడు సూపర్ హీరో జానర్లోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఆయన కెరీర్లో ఇలాంటి భారీ యాక్షన్, సూపర్హీరో అవతార్లో కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి అని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' లాంటి హిట్ వెబ్ సిరీస్ తీసిన రాజ్ అండ్ డీకే ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అందుకే ఈ సినిమాపై అభిమానుల లో భారీ అంచనాలున్నాయి.
గ్లోబల్ ఆడియన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సినిమా ప్లాన్
ఈ ప్రాజెక్టును కేవలం భారతీయ ప్రేక్షకులకే కాదు, గ్లోబల్ ఆడియన్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా స్కేల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుందని, ఇందులో హై-ఎండ్ VFX, ఇంటర్నేషనల్ స్టైల్ యాక్షన్, సరికొత్త సూపర్ హీరో కాన్సెప్ట్ చూడొచ్చని సమాచారం. ఈ సినిమాతో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా సత్తా చాటాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఎంట్రీపై చర్చ
ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమైన చిత్ర బృందం
ప్రస్తుతం ఈ సూపర్హీరో సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. మేకర్స్ సినిమా లుక్, టెక్నికల్ ప్లానింగ్, విజువల్ స్టైల్ను ఫైనల్ చేసే పనిలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్, సూపర్హీరో ఎలిమెంట్స్ కొత్తగా, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో కనిపించేలా ప్రీ-విజువలైజేషన్పై దృష్టి పెడుతున్నారు.