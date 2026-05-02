Ram Charan Peddi: పెద్దిలో రాంచరణ్ కి ఆ అవయవం ఉండదా.. అభిమానులు ఊరుకుంటారా ?
ఎట్టకేలకు పెద్ది మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారైంది. జూన్ 4న ఈ చిత్రం వస్తోంది. అయితే కథ గురించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ప్రచారాలు మొదలయ్యాయి. అందులో ఒకటి అభిమానులకు షాకింగ్ గా ఉంది.
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం పెద్ది. శుక్రవారం రోజు చిత్ర యూనిట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ రిలీజ్ డేట్ పై వస్తున్న పుకార్లు తొలగించారు. జూన్ 4న ఈ చిత్రం రిలీజ్ అవుతుందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. జూన్ 3న రాత్రి ప్రీమియర్ షోలు కూడా ఉంటాయని నిర్మాత సతీష్ కిలారు ప్రకటించారు.
రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
పెద్ది చిత్రం ఇప్పటికే రెండుసార్లు వాయిదా పడింది. మార్చిలో రిలీజ్ కావాల్సి ఉండగా ఏప్రిల్ 30కి వాయిదా వేశారు. ఆ తేదీన కూడా పెద్ది రిలీజ్ కాలేదు. ఆ తర్వాత జూన్ 25న రిలీజ్ అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఇంతలోనే పెద్ది మేకర్స్ మనసు మార్చుకుని జూన్ 4 రిలీజ్ కి పర్ఫెక్ట్ టైం అని భావించారు. దానినే ఫిక్స్ చేశారు.
పెద్ది మూవీ ఎమోషనల్ రైడ్
జూన్ 4 అయితే అప్పటికి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇంకా ఉంటాయి. అది ఈ చిత్రానికి కలసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెద్ది చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మీడియా సమావేశంలో ఇది కమర్షియల్ గా రూపొందించిన ఎమోషనల్ రైడ్ అని తెలిపారు పెద్దిగాడిని మనసులో నుంచి తీసేయడం అంత సులభం కాదు అంటూ బుచ్చిబాబు అంచనాలు పెంచేశారు.
కథలో అదే పెద్ద షాక్
బుచ్చిబాబు తొలి చిత్ర ప్రభావం పెద్దిపై కూడా పడుతోంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల మధ్య ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఉప్పెన చిత్రంలో క్లైమాక్స్ లో హీరోకి ఒక అవయవాన్ని తొలగిస్తారు. కథలో అదే పెద్ద షాక్. ఇప్పుడు పెద్ది చిత్రంలో కూడా అలంటి షాక్ ఉండబోతోందట.
అభిమానులు ఊరుకుంటారా ?
క్లైమాక్స్ లో రాంచరణ్ కి ఒక కాలు ఉండదని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందులో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందో తెలియదు. చిత్ర యూనిట్ నుంచి దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు. కానీ అభిమానుల మధ్య పెద్ది కథ గురించి చర్చ జరుగుతోంది. క్లైమాక్స్ లో రాంచరణ్ ఒక కాలు కోల్పోతాడని అంటున్నారు. అది కనుక నిజమే అయితే రాంచరణ్ అభిమానులు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలియదు. వాస్తవానికి కథలో ఏముందో తెలియాలి అంటే జూన్ 4 వరకు వేచి చూడాలి.