Chiranjeevi: నా సినిమాని పాడు చేయొద్దు, చిరంజీవికి ఓపెన్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్.. కట్ చేస్తే
తన సినిమాని పాడు చేయొద్దు అని ఓ క్రేజీ డైరెక్టర్ చిరంజీవితో ఓపెన్ గా అన్నారు. చివరికి ఆ చిత్రం నుంచి దర్శకుడు తప్పుకున్నారు. ఆ సినిమా రిజల్ట్ ఏమైందో తెలుసా ?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి చివరగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంతో భారీ విజయం అందుకున్నారు. తదుపరి చిరంజీవి నటించిన విశ్వంభర రిలీజ్ కావలసి ఉంది. మరో వైపు బాబీ దర్శకత్వంలో మరో చిత్రం చేయాల్సి ఉంది. చిరంజీవి తన కెరీర్ లో కొన్ని సందేశాత్మక సినిమాలు కూడా చేశారు. వాటిలో ఠాగూర్ మూవీ ఒకటి. ఠాగూర్ మూవీ వెనుక పెద్ద తతంగమే నడించింది.
ఠాగూర్ మూవీ నుంచి తప్పుకున్న దర్శకుడు
ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని రాజశేఖర్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ చిరంజీవి చేతుల్లోకి ఆ చిత్రం వచ్చింది. రమణ అనే చిత్రానికి ఇది రీమేక్. ఒరిజినల్ వెర్షన్ తమిళంలో ఈ చిత్రాన్ని మురుగదాస్ తెరకెక్కించారు. తెలుగు రీమేక్ ని కూడా మురుగదాస్ తెరకెక్కించాల్సింది. చిరంజీవితో విభేదాల వల్ల మురుగదాస్ ఈ మూవీ నుంచి తప్పుకున్నారు. దీనితో ఠాగూర్ తెరకెక్కించే అవకాశం వివి వినాయక్ కి దక్కింది.
హీరో చనిపోకూడదు
ఈ చిత్రంలో కమర్షియల్ అంశాలు జోడించడం మురుగదాస్ కి ఇష్టం లేదట. చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెబుతూ.. మురుగదాస్ ని ఈ సినిమా చేయమని అడిగాం. తమిళంలో లాగా కాకుండా క్లైమాక్స్ లో హీరో చనిపోకూడదు అని మురుగదాస్ కి సూచించాం. సార్ ఈ సినిమాలో హీరో గొప్ప త్యాగమూర్తి. చనిపోవడమే కరెక్ట్ అని అన్నాడు. నాతో అలా చేస్తే అభిమానులు ఊరుకోరు. నిర్మాత చచ్చిపోతాడు అని చెప్పా.
అలా చేస్తే సినిమా పాడైపోతుంది
అదే విధంగా పాటలు కూడా ఉండాలని చెప్పాం. అలా చేస్తే సినిమా పాడైపోతుంది అని మురుగదాస్ చెప్పాడు. దీనితో మురుగదాస్ ఈ చిత్రం నుంచి తప్పుకున్నట్లు చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. కానీ వివి వినాయక్ ఠాగూర్ మూవీలో కమర్షియల్ అంశాలని పర్ఫెక్ట్ గా జోడించి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యేలా చేశారు.
ప్రయోగాలు చేయకూడదు
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. నా సినిమాల్లో హీరో చనిపోవడం, పాటలు లేకుండా ఉండడం లాటి ప్రయోగాలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే హిందీ తర్వాత పెద్ద మార్కెట్ ఉన్నది మనకే. కోట్లాది రూపాయలు, ఎంతో జీవితాలు ఒక సినిమాపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎమోషనల్ గా ఉండాలి అని ప్రయోగాలు చేస్తే సినిమా పోతుంది. అందుకే ఠాగూర్ మూవీ విషయంలో రిస్క్ చేయదలుచుకోలేదు అని చిరంజీవి అన్నారు.