Salman Khan: సల్మాన్ ఖాన్ అంటే అస్సలు పడని హీరోయిన్లు, సెలబ్రిటీలు వీళ్ళే
బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్కు ఇండస్ట్రీలో శత్రువులకు కొదవలేదు. వివేక్ ఒబెరాయ్ నుంచి సోమీ అలీ వరకు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు. సల్మాన్ ఖాన్కు అస్సలు పడని ఆ సెలబ్రిటీలు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
సోమీ అలీ
సల్మాన్ ఖాన్, సోమీ అలీతో ప్రేమలో ఉన్నాడు. కానీ, వారి బ్రేకప్ చాలా దారుణంగా జరిగింది. సోమీ చాలాసార్లు సల్మాన్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది.
సోనా మహాపాత్ర
గాయని సోనా మహాపాత్ర పేరు కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. సోనా చాలాసార్లు సల్మాన్ ఖాన్ గురించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడింది.
వివేక్ ఒబెరాయ్
సల్మాన్ ఖాన్, వివేక్ ఒబెరాయ్ మధ్య శత్రుత్వం చాలా పాతది. ఐశ్వర్యతో సల్మాన్ బ్రేకప్ అయ్యాక, ఆమె వివేక్కు దగ్గరైంది. ఈ కారణంగా సల్మాన్కు, వివేక్కు గొడవ జరిగింది.
అభినవ్ కశ్యప్
అభినవ్ కశ్యప్ చాలా ఇంటర్వ్యూలలో సల్మాన్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశాడు. అభినవ్ అతన్ని ఒక గూండా, చెడ్డవాడు, నీచుడు అని కూడా అన్నాడు.
ఐశ్వర్య రాయ్
సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్తో ప్రేమలో ఉన్నాడు. కానీ వారి బ్రేకప్ తర్వాత, ఐశ్వర్య సల్మాన్పై చేయి చేసుకున్నాడని ఆరోపించింది.
