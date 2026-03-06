- Home
Vijay Trisha: విజయ్.. హీరోయిన్ త్రిషతో కలిసి ఓ ఫంక్షన్కి హాజరయ్యారు. దీంతో వీరి బంధం బహిర్గతమయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు సీనియర్ నటుడు రామరాజన్ గురించి నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. విజయ్పై సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
విజయ్తో విడాకులకు సిద్ధమైన భార్య సంగీత
2021లోనే విజయ్ వ్యవహారంపై ఆరోపణలు చేసిన సంగీత
త్రిషతో పెళ్లి రిసెప్షన్కి వెళ్లి విజయ్
ఎప్పుడూ నా వాళ్లుగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్- త్రిష
తన భార్యతో రామరాజన్ విడాకుల ప్రస్తావన
ఇదే సమయంలో, సీనియర్ నటుడు రామరాజన్కు సంబంధించిన ఓ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. ఆయన తన భార్య నళినితో విడాకుల కోసం కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు, రిపోర్టర్లు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై ప్రశ్నలు అడిగారు. దానికి రామరాజన్, 'నళిని నా భార్య. నా భార్య గురించి మీతో మాట్లాడటం పద్ధతి కాదు' అని చెప్పి వెళ్లిపోయారు.
రామరాజన్కి ఉన్న సంస్కారం విజయ్కి లేదా?
విడాకుల తర్వాత కూడా రిపోర్టర్లు అదే ప్రశ్న అడిగితే, 'ఇప్పుడు ఆమె వేరే వ్యక్తి, నేను వేరే వ్యక్తి. ఇంకొకరి కుటుంబం గురించి మాట్లాడటం సంస్కారం కాదు' అని ఆయన సమాధానమిచ్చారట. ఈ సంఘటనను చూపిస్తూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా, కుటుంబాన్ని గౌరవంగా చూసుకోవడమే నిజమైన మనిషి లక్షణమని అంటున్నారు. అదొక సంస్కారం అని చెబుతున్నారు. ఇదే విషయంపై నెటిజన్లు విజయ్పై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. రాజరాజన్ని చూసి నేర్చుకోవాలని కామెంట్ చేస్తున్నారు.