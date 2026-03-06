Kasthuri Shankar: కర్మ వడ్డీతో సహా ఇచ్చేస్తుంది.. ఆ డైరెక్టర్కు అదే జరిగింది!
నటి కస్తూరి శంకర్ కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కర్మ ఎవరినీ వదిలిపెట్టదని, రెండు రోజులు ఆలస్యమైనా ఫలితం అనుభవించి తీరాల్సిందేనని ఓ తెలుగు మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశారు.
Image Credit : Asianet News
కన్నడలోనూ మెరిసిన కస్తూరి
నటి కస్తూరి శంకర్.. కన్నడ స్టార్ హీరోలు వి. రవిచంద్రన్తో 'ప్రేమకు సై', డా. విష్ణువర్ధన్తో 'హబ్బ', 'తొట్టా ముట్టా', 'వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ' వంటి సినిమాల్లో నటించారు.
Image Credit : instagram
కర్మ ఎవరినీ వదిలిపెట్టదు
చెడు చేసిన వాళ్లకు మంచి జరుగుతోందని అనిపించొచ్చు. కానీ, కర్మ వడ్డీతో సహా ఫలితాన్ని తిరిగి ఇస్తుంది. మీరు దేవుడిని నమ్మినా, నమ్మకపోయినా కర్మను మాత్రం తప్పించుకోలేరని కస్తూరి శంకర్ అన్నారు.
Image Credit : instagram
మంచివాళ్లకే కష్టాలెందుకు?
మంచివాళ్లకు చెడు జరగడం, చెడ్డవాళ్లు అనుకున్నవన్నీ సాధించడం చూస్తుంటాం. మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నది గత జన్మ కర్మ అయితే, ఇప్పుడు కొందరు చేస్తున్న పాపాలకు భవిష్యత్తులో ఫలితం అనుభవిస్తారు. ఇది ఖాయం' అని కస్తూరి వివరించారు.
Image Credit : instagram
ఆ డైరెక్టర్ రూ.5000 అడిగారు
ఒక ఆడిషన్కు వెళ్లాను. హిట్ సినిమా తీసిన ఓ డైరెక్టర్ నన్ను రెండో సినిమాలో హీరోయిన్గా తీసుకోబోయారు. కానీ అక్కడ నాకు గౌరవం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత ఆ డైరెక్టర్, జాతీయ అవార్డు నటితో సినిమా తీసినా అది ఫ్లాప్ అయింది. మూడేళ్ల క్రితం ఆయనే ఫోన్ చేసి, 'నేను గుర్తున్నానా? ఓ 5000 రూపాయలు పంపిస్తారా?' అని అడిగారు. ఆయనకు ఎవరూ సాయం చేయలేదని కస్తూరి గుర్తుచేసుకున్నారు.
Image Credit : instagram
డబ్బు సంపాదించినా దక్కలేదు
గతంలో ఒక వ్యక్తి విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించారు. కానీ అతనికి కుటుంబం నిలవలేదు, ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. చివరికి ఆ డబ్బును ఎవరో అనుభవించారు. ఆ వ్యక్తి ఎవరనేది నేను చెప్పను' అని కస్తూరి శంకర్ అన్నారు.
