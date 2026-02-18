- Home
ప్రముఖ రచయిత సలీం ఖాన్ ను ముంబైలోని లీలావతి హాస్పిటల్లో చేర్చారు. హై బీపీ కారణంగా ముందుజాగ్రత్తగా వెంటిలేటర్పై ఉంచినట్లు హాస్పిటల్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆయన ఆరోగ్యం ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని ప్రెస్ బ్రీఫింగ్లో వెల్లడించాయి.
హాస్పిటల్ ఏం చెప్పింది?
బుధవారం హాస్పిటల్ యాజమాన్యం సలీం ఖాన్ హెల్త్ బులెటిన్ రిలీజ్ చేసింది. సల్మాన్ ఖాన్ తండ్రికి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందని వాళ్లు తెలిపారు. శ్వాస, ఇతర కీలక పారామీటర్స్ నిలకడగా ఉండేందుకు ముందుజాగ్రత్తగా వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇది కేవలం సేఫ్టీ కోసమేనని, తీవ్రమైన సమస్య ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
వెంటిలేటర్పై ఎంతకాలం ఉంటారు?
ఫిబ్రవరి 18న హాస్పిటల్ యాజమాన్యం ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ నిర్వహించింది. సలీం ఖాన్ ఆరోగ్యం ఇప్పుడు నిలకడగా ఉందని చెప్పింది. బుధవారం ఉదయం ఆయనకు ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ చేసినట్లు తెలిపింది. వెంటిలేటర్ను తాత్కాలికంగా, భద్రతా కారణాల వల్లే పెట్టామని, త్వరలోనే తీసేస్తామని డాక్టర్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం సలీం ఖాన్ను క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచారు.
హాస్పిటల్లో ఎప్పుడు చేరారు?
సల్మాన్ ఖాన్ తండ్రి సలీం ఖాన్ను ఫిబ్రవరి 17న ఉదయం 8:30 గంటలకు హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీకి తీసుకొచ్చారు. ప్రాథమిక పరీక్షల తర్వాత ఆయన్ను ఐసీయూకి మార్చారు. ఈ విషయం బయటకు తెలియగానే మీడియా, సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేగింది. సల్మాన్, సలీం అభిమానులు ఆందోళన చెంది, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు.
స్పెషల్ డాక్టర్ల టీమ్ పర్యవేక్షణలో..
డాక్టర్ జలీల్ పార్కర్ నేతృత్వంలో న్యూరాలజిస్ట్, కార్డియాలజిస్ట్, న్యూరోసర్జన్లతో కూడిన స్పెషల్ డాక్టర్ల బృందం సలీం ఖాన్కు చికిత్స అందిస్తోంది. ఆయన కుటుంబం మొత్తం హాస్పిటల్లోనే ఉంది. ఇద్దరు భార్యలు సల్మా ఖాన్, హెలెన్, ముగ్గురు కొడుకులు సల్మాన్ ఖాన్, అర్బాజ్ ఖాన్, సోహైల్ ఖాన్, ఇద్దరు కూతుళ్లు అల్విరా ఖాన్ అగ్నిహోత్రి, అర్పితా ఖాన్ శర్మ, అల్లుళ్లు అతుల్ అగ్నిహోత్రి, ఆయుష్ శర్మ, మనవళ్లు, మనవరాళ్లు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు.
ఎవరీ సలీం ఖాన్?
90 ఏళ్ల సలీం ఖాన్ ఒక దిగ్గజ స్క్రీన్ రైటర్. ఆయన గీత రచయిత జావేద్ అక్తర్తో కలిసి 'సలీం-జావేద్' జోడీగా ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలకు స్క్రిప్టులు రాశారు. వాటిలో 'హాథీ మేరే సాథీ', 'జంజీర్', 'షోలే', 'డాన్', 'సీతా ఔర్ గీతా' వంటి బ్లాక్బస్టర్లు ఉన్నాయి.
