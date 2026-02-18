- Home
A Beautiful Breakup: 'ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్' మూవీ రివ్యూ.. ఇళయరాజా సంగీతం అందించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే ?
వాలంటైన్స్ వీక్ లో విడుదలైన లవ్ అండ్ హారర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్'. ఆంగ్ల భాషలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. తెలుగు వారు ముద్రగడ రంగారావు, ఉగ్గిన సత్యనారాయణ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అజిత్ వాసన్ ఉగ్గిన దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. తక్ష్ ముద్రగడ, మటిల్డా బజర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కథ:
విడిపోవడానికి సిద్ధమైన ఒక యువ జంట, తమ అనుబంధాన్ని గౌరవప్రదంగా ముగించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో వారు ఒక నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని ఎస్టేట్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ వారి మధ్య ఉన్న పాత జ్ఞాపకాలు, భావోద్వేగాలతో పాటు కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. సాధారణ హారర్ సినిమాల లాగా కాకుండా, ఒక 'పవిత్రమైన ఆత్మ' చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అసలు వారు సంతోషంగా విడిపోయారా? లేదా మళ్లీ కలిశారా? అనేది ఈ సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి.
విశ్లేషణ :
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలం మాస్ట్రో ఇళయరాజా అందించిన సంగీతం. లండన్లోని ప్రసిద్ధ 'బో టై ఆర్కెస్ట్రా'తో కలిసి ఆయన చేసిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ప్రతి సన్నివేశంలోనూ భావోద్వేగాలను పండించడంలో సంగీతం కీలక పాత్ర పోషించింది. కొత్తవారైనప్పటికీ తక్ష్, మటిల్డా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. ముఖ్యంగా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సాగే డ్రామా కావడంతో వారి కెమిస్ట్రీ,ఎమోషన్స్ హైలైట్గా నిలిచాయి. దర్శకుడు అజిత్ వాసన్ ఒక వెరైటీ కాన్సెప్ట్ను ఎంచుకున్నారు. చిక్కమగళూరు అడవుల్లో తీసిన విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. టెక్నికల్ గా అన్ని అంశాలు ఆకట్టుకుంటాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్:
లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఈ సినిమాలో హైలైట్. ఇళయరాజా సంగీతం ఈ చిత్రానికి మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. సినిమాటోగ్రఫీ, ఈ చిత్రం తెరకెక్కించిన లొకేషన్స్ సూపర్బ్ అనిపించేలా ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ హారర్ సినిమాలాగా కాకుండా వైవిధ్యంగా తెరకెక్కించడం మరో అదనపు బలం.
మైనస్ పాయింట్స్:
ఈ చిత్రంలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సిన మైనస్ కథ నెమ్మదిగా సాగడం. కొన్ని సన్నివేశాలు రిపీటెడ్ గా అనిపిస్తాయి.
ఫైనల్ గా:
'ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్' అనేది రెగ్యులర్ దెయ్యాల సినిమా కాదు. ఇదొక ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్. ఇళయరాజా సంగీతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఓసారి ఈ మూవీ చూసేయొచ్చు.