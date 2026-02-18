- Home
- Entertainment
- Rajamouli: వారణాసి మూవీలో త్రేతా యుగ సన్నివేశాలపై రాజమౌళి ప్లాన్ ఇదే.. ఇది మాత్రం నెక్స్ట్ లెవల్ అంతే
Rajamouli: వారణాసి మూవీలో త్రేతా యుగ సన్నివేశాలపై రాజమౌళి ప్లాన్ ఇదే.. ఇది మాత్రం నెక్స్ట్ లెవల్ అంతే
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తీస్తున్న 'వారణాసి' సినిమా భారతీయ సినీ చరిత్రలో కొత్త రికార్డులు సృష్టించేలా ఉంది. రిపోర్టుల ప్రకారం, మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలోని త్రేతా యుగ సన్నివేశాలపై ఆసక్తికర వార్తలు వస్తున్నాయి.
15
Image Credit : Instagram
'వారణాసి'లో 25 నిమిషాల 'త్రేతా యుగం' సీక్వెన్స్ హైలైట్
'వారణాసి' సినిమాలో అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నది 25 నిమిషాల త్రేతా యుగం ఎపిసోడ్ గురించే. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఒక్క ఈ సీక్వెన్స్ కోసమే దాదాపు 250 నుంచి 300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాల్లో శ్రీరాముడి కాలాన్ని అత్యంత భారీ స్థాయిలో తెరపై ఆవిష్కరించనున్నారు.
25
Image Credit : Asianet News
'వారణాసి' కోసం హై-ఎండ్ VFX, CGIపై భారీ ఖర్చు
'వారణాసి'లోని త్రేతా యుగం సీక్వెన్స్లో వేలకొద్దీ CGI (కంప్యూటర్-జెనరేటెడ్ ఇమేజరీ) షాట్స్ ఉంటాయట. ప్రతీ షాట్కు లక్షల నుంచి కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుందని అంచనా. సన్నివేశాలు కృత్రిమంగా కనిపించకుండా ఉండేందుకు మోషన్ క్యాప్చర్, క్రౌడ్ సిమ్యులేషన్, అడ్వాన్స్డ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు.
35
Image Credit : Instagram
'వారణాసి' సీక్వెన్స్ కోసం లోతైన రీసెర్చ్
ఇది పౌరాణిక కథ కావడంతో, సినిమాలో వాడే ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, వాస్తుశిల్పం, దుస్తుల వరకు ప్రతీదానిపై లోతైన పరిశోధన చేస్తున్నారు. దివ్యాస్త్రాలు, భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలను అంతర్జాతీయ స్థాయి నాణ్యతతో తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
45
Image Credit : youtube/varanasi movie
'వారణాసి' మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత?
రిపోర్టుల ప్రకారం, ఈ సినిమా నిర్మాణ బడ్జెట్ సుమారు 1300 కోట్ల రూపాయలు కాగా, ప్రమోషన్ల కోసం అదనంగా మరో 200 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. జార్జియాతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ లొకేషన్లలో షూటింగ్ జరుపుతున్నారు. ఇందులో విదేశీ స్టంట్ టీమ్, లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా కూడా పాలుపంచుకుంటున్నాయి.
55
Image Credit : Instagram
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి 'వారణాసి' సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు?
'వారణాసి' సినిమా 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని పాన్-ఇండియాతో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీస్తున్నారు. రాజమౌళి ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి, 'వారణాసి' భారతీయ సినిమాలో కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో మహేశ్ బాబుతో పాటు ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
Latest Videos