- Home
- Entertainment
- Sai Pallavi: ఆ టాటూ చూశారా? ట్రెండ్ అవుతున్న సాయి పల్లవి కొత్త లుక్.. జుట్టు కత్తిరించేసిందా?
Sai Pallavi: ఆ టాటూ చూశారా? ట్రెండ్ అవుతున్న సాయి పల్లవి కొత్త లుక్.. జుట్టు కత్తిరించేసిందా?
Sai Pallavi: ఎప్పుడూ పొడవాటి ఉంగరాల జుట్టుతో కనిపించే సాయి పల్లవి ఇప్పుడు సరికొత్త లుక్లో దర్శనమిచ్చింది. తన సిగ్నేచర్ హెయిర్ స్టైల్ మార్చేసి, షార్ట్ హెయిర్తో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్లో మెరిసింది. ఆమె కొత్త లుక్, చేతిపై ఉన్న టాటూ హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
సరికొత్త షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్
నేచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి రీసెంట్గా ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించింది. ఆమె కొత్త లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఎప్పుడూ పొడవాటి ఉంగరాల జుట్టుతో ఫ్యాన్స్ను ఫిదా చేసే ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు జుట్టు కత్తిరించేసి షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్లోకి మారిపోయింది. ఆమె చేసిన ఈ సడెన్ చేంజ్ చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
పొడవాటి జుట్టు కత్తిరించేసిందా?
బాలీవుడ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘రామాయణ’ ప్రమోషన్స్ కోసం సాయి పల్లవి ముంబై వచ్చింది. ఎయిర్పోర్ట్లో ఎప్పటిలాగే చాలా సింపుల్ డ్రెస్లో కెమెరాలకు చిక్కింది. కానీ అందరి కళ్లు ఆమె హెయిర్ స్టైల్ పైనే పడ్డాయి. తన సిగ్నేచర్ లాంగ్ హెయిర్ కట్ చేసి, భుజాల వరకు ఉండే షార్ట్ హెయిర్తో కనిపించింది. దీంతో ఆమె వీడియోలు ఇంటర్నెట్లో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
కొత్త లుక్పై నెటిజన్ల రియాక్షన్
సాయి పల్లవి కొత్త హెయిర్ కట్ చూసి సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ లుక్ చూసి ఫిదా అవుతున్నారు. "హెయిర్ కట్ తర్వాత సాయి పల్లవి ఇంకా క్యూట్గా, సూపర్ గా ఉంది", "సింప్లిసిటీ క్వీన్ ఏ స్టైల్లో ఉన్నా అందంగానే ఉంటుంది" అని మెచ్చుకుంటున్నారు.
కానీ ఆమె పొడవాటి జుట్టును ఇష్టపడే ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫీల్ అవుతున్నారు. "సాయి చేచీ, నీ పాత లాంగ్ హెయిర్ను మేం చాలా మిస్ అవుతున్నాం, ప్లీజ్ త్వరగా మళ్లీ జుట్టు పెంచుకో", "చివరికి జుట్టు కత్తిరించేసావా?" అంటూ ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
అందరి దృష్టి ఆ టాటూ పైనే..
హెయిర్ స్టైల్తో పాటు ఎయిర్పోర్ట్లో ఆమె చేతిపై ఉన్న ఓ స్పెషల్ టాటూ కూడా కెమెరాలకు చిక్కింది. ఇది ‘రామాయణ’ సినిమా కోసం వేయించుకున్న టాటూ అని నెటిజన్లు అనుకున్నారు. కానీ, ఇది సాయి పల్లవి, ఆమె చెల్లి పూజా కన్నన్ ఇద్దరూ కలిసి వేయించుకున్న ‘మ్యాచింగ్ సిస్టర్ టాటూ’ అని తెలిసింది. ఇద్దరు అమ్మాయిలు సంతోషంగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లు ఉండే ఈ టాటూకి ‘స్వేచ్ఛ, సంతోషం, జీవితాన్ని ప్రేమించడం’ అనే అర్థం ఉంది.
‘రామాయణ’లో సీతమ్మ
నితీష్ తివారీ డైరెక్షన్లో ఏకంగా ₹4,000 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ' పార్ట్-1లో సాయి పల్లవి సీతామాతగా నటిస్తోంది. ముంబైలో జరిగిన ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో రణబీర్ కపూర్, యూట్యూబర్ మిస్టర్ బీస్ట్తో కలిసి ఆమె సందడి చేసింది. ఇప్పుడు తన కొత్త లుక్, సింప్లిసిటీతో సాయి పల్లవి ఎక్కడ చూసినా ట్రెండింగ్లో ఉంది.