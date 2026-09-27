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- Comedian Remuneration: గంటకు లక్ష రూపాయలు, స్టార్ హీరోలకు సమానంగా పారితోషికం తీసుకున్న కమెడియన్ ఎవరో తెలుసా?
Comedian Remuneration: గంటకు లక్ష రూపాయలు, స్టార్ హీరోలకు సమానంగా పారితోషికం తీసుకున్న కమెడియన్ ఎవరో తెలుసా?
Comedian Remuneration: సాధారణంగా కమెడియన్లకి పెద్దగా పారితోషికాలు ఉండవు. కానీ ఒక్కరికి మాత్రం గంటకు లక్ష రూపాయలు పారితోషికం తీసుకునేవారట. అలా ఆయన ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించారట.
కమెడియన్లకి ఫుల్ డిమాండ్
తెలుగు సినిమాల్లో కమేడియన్కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వాళ్లు లేనిదే సినిమా లేదని చెప్పొచ్చు. అదే సమయంలో అంతే బాగా నవ్వులు పూయిస్తారు. అయితే కమెడియన్లకి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎంత మంది కొత్త హాస్యనటులు వచ్చినా బాగా చేయగలిగాలివారికి డిమాండ్ కచ్చితంగా ఉంటుంది. అయితే ఒక స్టార్ కమెడియన్ మాత్రం తనకు ఉన్న డిమాండ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏకంగా గంటకు లక్ష పారితోషికం తీసుకునేవారట. మరి ఆ కమెడియన్ ఎవరు? అంత పారితోషికం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటనేది చూస్తే.
గంటకు లక్ష పారితోషికం తీసుకున్న కమెడియన్ బ్రహ్మానందం
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న కమెడియన్ బ్రహ్మానందం. అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే కమెడియన్ ఆయనే అని తెలుసు. కానీ గంటకు లక్ష రూపాయలు తీసుకోవడమే ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలపాటు తెలుగు సినిమాని శాసించారు బ్రహ్మీ. ఆయన లేకపోతే సినిమా లేదనేలా సాగింది. ఆయన డేట్స్ కోసం స్టార్ హీరోలు కూడా వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదట. అంత బిజీగా ఉండేవారట. ఉదయం ఒక సినిమా, మధ్యాహ్నం మరో మూవీ, సాయంత్రం ఇంకో సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొనేవారట.
స్టార్ హీరోల స్థాయిలో రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న బ్రహ్మానందం
తనకు ఆ స్థాయిలో డిమాండ్ ఉండేదని, అందుకే ఆ స్థాయిలో పారితోషికం తీసుకునేవారని, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రైటర్ ఒకరు వెల్లడించారు. అప్పట్లో గంటకు లక్ష రూపాయలు అంటే రోజుకి పది గంటలు పనిచేస్తే, పది లక్షలు. ఒక్క మూవీ పది, ఇరవై రోజులు షూటింగ్ జరిగితే ఆ సినిమా నుంచి సుమారు ఇరవై ముప్పై లక్షలు సంపాదించేశారు. అలా నెలకు రెండు మూడు సినిమాలు కంప్లీట్ చేసేవారు. ఈ లెక్కన బ్రహ్మీకి రెండు మూడు నెలల్లో కోటికిపైగానే పారితోషికం వచ్చేది. అదే హీరో ఒక్క మూవీ కోసం మూడు నాలుగు నెలలు కేటాయించాల్సి వచ్చేది. కానీ వాళ్లకి వచ్చేది కూడా కోటి లోపే. అంటే బ్రహ్మానందం.. స్టార్ హీరోలకు సమానంగా పారితోషికం తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు.
ఆ స్థాయి పారితోషికం తీసుకోవడం వెనుక బలమైన కారణం
దీంతో అప్పట్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే కమెడియన్గా బ్రహ్మానందం రికార్డు సృష్టించారు. దీని వల్ల ఆయన భారీగానే ఆస్తులు సంపాదించారు. బ్రహ్మీ ఆస్తులు రూ.500కోట్లకుపైగానే ఉంటుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. అయితే బ్రహ్మానందం పారితోషికం పెంచడానికి మరో కారణం ఉందట. అ సమయంలో కొత్తగా చాలా మంది దర్శకులు వచ్చేవారట. వారికి అనుభవం ఉండేది కాదు, దీంతో డేట్స్ వేస్ట్ చేసేవారట. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం బ్రహ్మానందం వంటి సీనియర్ నటులు పారితోషికం పెంచేవారట. అలా అయినా పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో సినిమాలు చేస్తారనేది వారి ఉద్దేశ్యం. అయినా కొందరు డిలే చేసేవారని, దీంతో బ్రహ్మానందానికి ఎక్కువ పారితోషికం ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చేదని చెప్పారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలపాటు ఇండస్ట్రీని ఏలిన ఆయన ఇప్పుడు డౌన్ అయ్యారు. పెద్దగా ఆఫర్లు లేవు. అడపాదడపా సినిమాల్లో మెరుస్తున్నారు. కొత్త కమెడియన్లు దూసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో బ్రహ్మానందం ప్రభావం తగ్గిపోయిందని చెప్పొచ్చు.