Premane Oorilo: గాంధీ జయంతి స్పెషల్గా చాలా సినిమాలు పోటీపడుతున్నాయి. ఏకంగా ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇందులో ప్రేమనే ఊరిలో మూవీ ప్రముఖంగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కన్నడలో పెద్ద హిట్, దీంతో తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ప్రేమనే ఊరిలో
వచ్చే వారం చిన్న సినిమాల పండగ రాబోతుంది. పెద్ద చిత్రాలు లేకపోవడంతో వరుసగా తక్కువ బడ్జెట్ చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి. బాక్సాఫీసు వద్ద తాడో పేడో తేల్చుకునేందుకు వస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా వస్తున్న చిత్రాల్లో `ప్రేమనే ఊరిలో` మూవీ ప్రముఖంగా చెప్పొచ్చు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో మంచి ప్రేమ, ఫ్యామిలీ అంశాలను ప్రధానంగా చేసుకొని ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
ప్రేమనే ఊరిలో మూవీ టీమ్ ఇదే
మహారత్న ప్రొడక్షన్స్, ఎస్కే పిక్చర్స్, వనిల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై చందు శ్రీనివాస్, సురేష్ కొండేటి, మమత దేవేంద్ర ఎం సంయుక్తంగా `ప్రేమనే ఊరిలో` చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాకి మనోజ్ కుమార్ కథ, కథనం, దర్శకత్వం వహించారు. శ్రీరామ్, రమిక శివు, తపస్విని పూనాచ, రంగాయణ రఘు తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. KGF, కాంతారా వంటి చిత్రాలకు డైలాగ్స్ అందించిన హనుమాన్ చౌదరి ఈ చిత్రానికి సంభాషణలు రాయగా ప్రముఖ గేయ రచయిత రాంబాబు గోసాల పాటలను రచించారు. సునద్ గౌతమ్ సంగీతం అందిస్తుండగా, రాజ్కాంత్ ఎస్.కె సినిమాటోగ్రఫీ, హర్షిత్ ప్రభు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
అక్టోబర్ 2న ప్రేమనే ఊరిలో రిలీజ్
సెప్టెంబర్ 25న కన్నడలో విడుదలైన ఈ చిత్రానికి అనూహ్య స్పందన లభించగా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2వ తేదీన తెలుగులో విడుదలకు సిద్ధమవుతుంది. కర్ణాటకలో హౌస్ ఫుల్ అవుతున్న ఈ ప్రేమ కథ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా అదేవిధంగా ఆదరిస్తారని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుండి విడుదలైన పాటలకు, టీజర్ ఇంకా ట్రైలర్ అద్భుత స్పందన రావడంతో మేకర్స్ ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధిస్తుందని అంటున్నారు.