Mothers Day : 20 ఏళ్లు పెద్ద హీరోలకు తల్లులుగా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్లు
సినిమాల్లో తల్లి పాత్రకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. అయితే, కొందరు హీరోయిన్లు తమకంటే వయసులో చాలా పెద్ద హీరోలకు తల్లులుగా నటించి అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరో చూద్దాం.
విద్యా బాలన్
విద్యా బాలన్ 2009లో తనకంటే 36 ఏళ్లు పెద్దయిన అమితాబ్ బచ్చన్కు తల్లిగా నటించారు. ప్రస్తుతం విద్యా బాలన్ వయసు 47 కాగా, అమితాబ్ వయసు 83 ఏళ్లు. ఈ సినిమాలో అమితాబ్ కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్ ఆయనకు తండ్రిగా నటించడం మరో విశేషం.
దీపికా పదుకొణె
2023లో వచ్చిన జవాన్ సినిమాలో 40 ఏళ్ల దీపికా పదుకొణె తనకంటే 20 ఏళ్లు పెద్దయిన 60 ఏళ్ల షారుఖ్ ఖాన్ కు తల్లి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో షారుఖ్ తండ్రీ కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.
జయప్రద
64 ఏళ్ల జయప్రద 1989లో వచ్చిన 'షెహజాదే' సినిమాలో తనకంటే 26 ఏళ్లు పెద్దయిన ధర్మేంద్రకు తల్లిగా నటించారు. ధర్మేంద్ర 2025లో 89 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు.
రిచా చద్దా
రిచా చద్దా 39 ఏళ్ల వయసులో 51 ఏళ్ల నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీకి తల్లిగా నటించింది. 2012లో వచ్చిన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసేపూర్ 2'లో తనకంటే 12 ఏళ్లు పెద్ద హీరోకి తల్లి పాత్ర చేశారు.
టబు నుంచి హేమా మాలిని వరకు..
- టబు: ఇటీవల వచ్చిన 'భూత్ బంగ్లా'లో తనకంటే 4 ఏళ్లు పెద్దయిన అక్షయ్ కుమార్కు తల్లిగా కనిపించారు.
- హేమ మాలిని: 'దర్ద్' (1981)లో 6 ఏళ్లు పెద్దయిన రాజేష్ ఖన్నాకు, 'ఫర్జ్ ఔర్ కానూన్' (1982)లో 7 ఏళ్లు పెద్దయిన జీతేంద్రకు తల్లిగా నటించారు.
- మౌసమీ చటర్జీ: 'ప్యాసా సావన్' (1981)లో 6 ఏళ్లు పెద్దయిన జీతేంద్రకు, 'షెహజాదే' (1989)లో ఏడాది పెద్దయిన శత్రుఘ్న సిన్హాకు తల్లిగా చేశారు.
- రాఖీ గుల్జార్: 'శక్తి' (1982)లో తనకంటే 5 ఏళ్లు పెద్దయిన అమితాబ్ బచ్చన్కు తల్లిగా కనిపించారు.
- షర్మిలా ఠాగూర్: 'దేశ్ ప్రేమి' (1982)లో 5 ఏళ్లు పెద్దయిన అమితాబ్ బచ్చన్కు తల్లి పాత్ర పోషించారు.
- రోహిణి హట్టంగడి: 'అగ్నిపథ్' (1990)లో తనకంటే 12 ఏళ్లు పెద్దయిన అమితాబ్ బచ్చన్కు తల్లిగా నటించారు.
- అసావరీ జోషి: 'హమ్ దోనో' (1995)లో 13 ఏళ్లు పెద్దయిన రిషి కపూర్కు తల్లిగా చేశారు.
- రీమా లాగూ: 'హినా' (1991)లో తనకంటే 6 ఏళ్లు పెద్దయిన రిషి కపూర్కు తల్లిగా కనిపించారు.
- నగ్మా: 'అబ్ తుమ్హారే హవాలే వతన్ సాథియో' (2004)లో 5 ఏళ్లు పెద్దయిన బాబీ డియోల్కు తల్లిగా నటించారు.
- షెఫాలీ షా: 'వక్త్ : ద రేస్ ఎగైనెస్ట్ టైమ్' (2005)లో 6 ఏళ్లు పెద్దయిన అక్షయ్ కుమార్కు తల్లిగా కనిపించారు.
- షీబా చద్దా: 'జీరో' (2018)లో తనకంటే 6 ఏళ్లు పెద్దయిన షారుఖ్ ఖాన్కు తల్లి పాత్రలో కనిపించారు.
- లీనా చందవార్కర్: 'సర్ఫరోష్' (1985)లో 8 ఏళ్లు పెద్దయిన జీతేంద్రకు తల్లిగా నటించారు.
