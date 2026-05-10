Simran: హోటల్, టికెట్ల కోసం బేరాలాడతారు.. బాలీవుడ్పై సిమ్రాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఒకప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీని ఏలిన నటి సిమ్రాన్, ప్రేక్షకులకు హాట్ ఫేవరెట్. బాలీవుడ్తోనే ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లోనే ఆమె ఎక్కువగా రాణించింది. తాజాగా బాలీవుడ్లో తనకు ఎదురైన అవమానాలపై ఆమె మాట్లాడింది.
Image Credit : simran insta
బేరసారాలు చేస్తారు
బాలీవుడ్లో సౌత్ నటులకు సరైన గౌరవం ఇవ్వరని సిమ్రాన్ సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. హోటల్, ఫ్లైట్ టికెట్ల విషయంలో కూడా బేరాలాడతారని, తన సిబ్బంది సంఖ్యపై కూడా పరిమితులు విధించారని ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది.
Image Credit : simran insta
ప్రేక్షకుల హాట్ ఫేవరెట్
Image Credit : instagram/simran
గౌరవం దక్కలేదు
బాలీవుడ్లో తనకు సరైన గౌరవం దక్కలేదని సిమ్రాన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేసింది. హోటల్, ఫ్లైట్ టికెట్ల విషయంలో నిర్మాతలు బేరసారాలు చేసేవారని 'ఫిల్మ్ఫేర్' ఇంటర్వ్యూలో తన ఆవేదనను బయటపెట్టింది.
Image Credit : instagram/simran
చాలా బాధేసింది
నాకు అక్కడ చాలా చెడ్డ అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. వాళ్లతో నేను ఇమడలేకపోయాను. మనం సౌత్లో చేసిన పనిని వాళ్లు చూడరు. మన నేపథ్యం, మన విజయాలు వాళ్లకు తెలియవు. ఈ విషయం నన్ను చాలా బాధపెట్టింది. నా జీవితంలో సగం సినిమాకే ఇచ్చాను. అయినా గౌరవం దక్కనప్పుడు మనసులో చాలా పెయిన్ ఉంటుంది అని సిమ్రాన్ చెప్పింది.
Image Credit : Facebook/ Simran
చిరాకు తెప్పించింది
హోటల్ విషయంలో బేరాలాడతారు. నాతో వచ్చే సిబ్బంది సంఖ్యపై పరిమితులు పెడతారు. 'మీరు ఇంతమంది స్టాఫ్ను తీసుకురావద్దు' అని చెబుతారు. ఇవన్నీ నాకు చిరాకు తెప్పించాయి. అక్కడో రకమైన పవర్ గేమ్ నడుస్తుంది. అందుకే పని చేయాలనిపించదు, చాలా బాధగా ఉంటుంది అని సిమ్రాన్ వివరించింది.
