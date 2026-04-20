- Home
- Entertainment
- Sai Pallavi: ఎయిర్పోర్ట్ లో సాయిపల్లవిని పట్టుకుని నిలదీసిన మహిళ.. ఆ వివాదాన్ని తలుచుకుంటూ ఎమోషనల్
Sai Pallavi: ఎయిర్పోర్ట్ లో సాయిపల్లవిని పట్టుకుని నిలదీసిన మహిళ.. ఆ వివాదాన్ని తలుచుకుంటూ ఎమోషనల్
Sai Pallavi: స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవి నాలుగేళ్ల క్రితం తన జీవితంలో జరిగిన ఓ చేదు అనుభవం గురించి ఆమె పంచుకున్న విషయాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ అసలేం జరిగిందంటే..
రామాయణలో సీతగా చేస్తోన్న సాయిపల్లవి
తెలుగు,తమిళంలో స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తోన్న సాయిపల్లవి బాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇప్పుడు `రామాయణం`లో నటిస్తోంది. సీతగా ఇందులో కనిపించబోతుంది. ఈ సినిమాతో బిజీగా ఉన్న స్టార్ హీరోయిన్ సాయి పల్లవి, నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన ఓ షాకింగ్ సంఘటనను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన సంఘటన పంచుకున్న సాయిపల్లవి
సాయి పల్లవి మాట్లాడుతూ.. 'సుమారు నాలుగేళ్ల క్రితం ఓ ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొన్నాను. అక్కడో రిపోర్టర్, 'మీ మలయాళ నటీనటులు తమిళం ఇంత బాగా ఎలా మాట్లాడతారు?' అని అడిగారు. దానికి నేను, 'నేను తమిళ అమ్మాయిని, మలయాళీని కాదు' అని నిజం చెప్పాను' అన్నారు.
సాయిపల్లవి బాధపడ్డ సందర్భం
ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు, ఓ పత్రికలో 'మలయాళీ అని పిలిచినందుకు సాయి పల్లవికి కోపం వచ్చింది, తాను మలయాళీ నటిని కాదంది' అని హెడ్లైన్ రాశారు. అది చూసి నాకు చాలా బాధేసింది. ఆ తర్వాత ఒకసారి నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నప్పుడు, ఓ మహిళ నా దగ్గరికొచ్చి మలయాళంలో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. కాసేపయ్యాక, 'అయ్యో.. మీతో మలయాళంలో మాట్లాడితే మీకు కోపం వస్తుందేమో' అన్నారు.