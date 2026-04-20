- Home
- Entertainment
Varun Sandesh: వరుస ఫ్లాపులు, సినిమాలకు వరుణ్సందేశ్ గుడ్ బై.. భార్య వితిక షేరు ఏం చేసిందంటే?
వరుణ్ సందేశ్ తన స్ట్రగులింగ్ డేస్ గురించి ఓపెన్ అయ్యాడు. ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్నాడట. ఆ సమయంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్న వరుణ్ సందేశ్
హీరో వరుణ్ సందేశ్ ఇప్పుడు హీరోగా నిలబడేందుకు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు. సరైనా బ్రేక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. చివరగా ఆయన `నయనం` మూవీతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇది వరుణ్ సందేశ్కి మంచి పేరుని తీసుకొచ్చింది. ఒకప్పుడు యంగ్స్టర్గా రాణించిన వరుణ్ సందేశ్ సినిమాలు వదిలేద్దామనుకున్నాడట. ఆ సమయంలో తన భార్య వితికా షేరు రియాక్షన్ గురించి ఓపెన్ అయ్యాడు వరుణ్ సందేశ్.
హ్యాపీడేస్ తో పాపులర్ అయిన వరుణ్ సందేశ్
`హ్యాపీడేస్` మూవీతో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు వరుణ్ సందేశ్. తొలి చిత్రంతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత `కొత్త బంగారు లోకం` మూవీతో మరో హిట్ అందుకొని యూత్లో క్రేజీ హీరోగా మారిపోయాడు. వరుస ఆఫర్లతో బిజీ అయ్యాడు. కానీ విజయాలు రాలేదు. దీంతో కెరీర్ డౌన్ అయ్యింది. సినిమాల విషయంలో హ్యాపీనెస్ లేదు. ఈ క్రమంలో వరుణ్ సందేశ్ సినిమాలు మానేద్దామనుకున్నాడట. ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్నాడట. అమెరికా వెళ్లిపోయాడట.
సినిమాలు మానేద్దామనుకున్నా వరుణ్
తనకు ఇక్కడ హ్యాపీగా లేదు, అమెరికా వెళ్లిపోదామంటే వితికా షేరు మరో మాట చెప్పలేదట. ఆయనకు సపోర్ట్ ఆ ఉందని, ఐటీ జాబ్ చేయడానికి కూడా ఓకే చెప్పిందట. తన కోసం అన్నీ వదులుకుని వచ్చేసిందని, కొన్ని కోర్సులు కూడా నేర్చుకున్నట్టు తెలిపాడు వరుణ్. అంతేకాదు రకరకాల బిజినెస్లు అనుకున్నాడట. ఇండస్ట్రీకి గుడ్ బై చెప్పి అమెరికాలో సెటిల్ కావాలనుకునే సమయంలో సుధాకర్ కోమాకుల ఫోన్ చేసి తన సినిమాలో క్యామియో ఉందని చెప్పడంతో అందులో చేశాడట. ఆ తర్వాత ఓ అదిరిపోయే కథ వచ్చిందని, అంతా ఓకే అయ్యాక బిగ్ బాస్లో ఛాన్స్ వచ్చిందని తెలిపారు. బిగ్ బాస్ అయిపోయాక సినిమాని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారట. కానీ అంతలోనే లాక్ డౌన్ పడిందని తెలిపారు వరుణ్ సందేశ్.
వితికా షేర్ బ్యాక్ బోన్
ఆ మూవీతో తన లైఫ్ మారిపోతుందని భావించారట. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయని, మళ్లీ ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు వరుణ్. వితిక తనని ఎంతో కేర్ చేస్తుందని, చిన్నపిల్లాడిలా చూసుకుంటుందని తెలిపారు. తనకు అన్నీ సమయంలో సపోర్ట్ గా ఉందని చెప్పారు. కరోనా సమయంలో తన భార్య వితికా షేరు యూట్యూబ్లోకి వచ్చిందని, యూట్యూబ్ స్పెస్లో తన మార్క్ ని చూపించుకుని సక్సెస్ అయ్యిందని తెలిపారు వరుణ్ సందేశ్. ప్రస్తుతం ఆయన `యద్భవం తద్భవతి`, `చిత్రం చుడరా` చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడు.