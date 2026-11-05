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- Sai Durga Tej: ఘనంగా సాయి దుర్గా తేజ్ నిశ్చితార్థం, మెగా మేనల్లుడికి కాబోయే భార్య ఎవరంటే.. చూడ ముచ్చటగా జంట
Sai Durga Tej: ఘనంగా సాయి దుర్గా తేజ్ నిశ్చితార్థం, మెగా మేనల్లుడికి కాబోయే భార్య ఎవరంటే.. చూడ ముచ్చటగా జంట
Sai Durga Tej: నటుడు సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ నిశ్చితార్థం నవంబర్ 5న హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ వేడుకకు మెగా, అల్లు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సన్నిహితులు హాజరయ్యారు.
సాయి దుర్గా తేజ్ నిశ్చితార్థం
మెగా హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. కిరణ్తో ఆయన నిశ్చితార్థం నవంబర్ 5, గురువారం హైదరాబాద్లోని హిల్టన్ హైదరాబాద్ జీనోమ్ వ్యాలీ రిసార్ట్లో జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. కొణిదెల, అల్లు కుటుంబాలకు చెందిన సభ్యులతో పాటు బంధువులు, సన్నిహిత స్నేహితులు ఈ వేడుకకు హాజరై కాబోయే దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ వివాహం డిసెంబర్ 10, 2026న హైదరాబాద్లో జరగనుంది.
మెగా, అల్లు ఫ్యామిలీల సందడి
ఈ నిశ్చితార్థ వేడుకకు సాయి దుర్గా తేజ్ తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ శివప్రసాద్, విజయదుర్గ, సోదరుడు వైష్ణవ్ తేజ్ హాజరయ్యారు. చిరంజీవి, సురేఖ కొణిదెల, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డి, అల్లు బాబీ, నీలా షా కూడా వేడుకలో పాల్గొన్నారు. వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి, వారి కుమారుడు వాయువ్ తేజ్, నాగబాబు, పద్మజ, నిహారిక కొణిదెల ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. అల్లు అరవింద్, అల్లు నిర్మల, అల్లు శిరీష్, నయనికా రెడ్డి, అకీరా నందన్, ఆద్య కూడా హాజరై వేడుకలో భాగమయ్యారు.
అసలు కిరణ్ ఎవరు
కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సాయి దుర్గా తేజ్కు సన్నిహితులైన పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా నిశ్చితార్థానికి హాజరయ్యారు. మంచు మనోజ్, భూమా మౌనికా రెడ్డి, నవీన్ విజయ్ కృష్ణ, హర్ష చెముడు, వెంకీ కుడుముల, నవదీప్, హర్షిత్ రెడ్డి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. మెగా, అల్లు కుటుంబాల సభ్యులు ఒకే చోట చేరడంతో ఈ నిశ్చితార్థం కుటుంబ వేడుకగా జరిగింది. డిసెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో జరగనున్న సాయి దుర్గా తేజ్, కిరణ్ వివాహం కోసం ఇరు కుటుంబాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. సాయి దుర్గా తేజ్ కి కాబోయే భార్య కిరణ్ పూర్తి పేరు కిరణ్మయి అని సమాచారం. ఆమె తేజ్ కి చిన్ననాటి స్నేహితురాలు అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహమే. ప్రస్తుతానికి వధువు గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియలేదు.