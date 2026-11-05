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- Ramayana Part 2: రామాయణం 2 బిగ్ షాక్.. రిలీజ్ డేట్ వాయిదా?.. అసలు కారణం ఏంటంటే?
Ramayana Part 2: రామాయణం 2 బిగ్ షాక్.. రిలీజ్ డేట్ వాయిదా?.. అసలు కారణం ఏంటంటే?
Ramayana Part 2: రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, యశ్ రావణుడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్న భారీ సినిమా 'రామాయణం'. ఇండియన్ సినిమాలోనే మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీగా వచ్చిన ఈ చిత్రం నేడు గురువారం విడుదలైంది. దీనికి పాజిటివ్ రియాక్షన్ వస్తోంది.
రామాయణం మూవీకి పాజిటివ్ టాక్
నితేష్ తివారి రూపొందించిన `రామాయణం` మూవీ నేడు గురువారం (నవంబర్ 5)న విడుదలైంది. రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యష్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ టాక్ వస్తోంది. ఈ మూవీ సగం కథే చెప్పడంతో రెండో పార్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీమ్ ఆడియెన్స్ కి పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడిందట.
రామాయణం 2 వాయిదా
రామాయణం పార్ట్ 2 రిలీజ్ మరో ఏడాది వాయిదా పడింది. 2027 దీపావళికి రావాల్సిన ఈ సినిమాను 2028కి పోస్ట్పోన్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన నమిత్ మల్హోత్రా స్వయంగా వెల్లడించారు. సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడటం అభిమానులను కాస్త నిరాశపరిచినా, దీని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని నిర్మాతలు క్లీయర్గా చెప్పారు. కథ, విజువల్స్, టెక్నికల్ క్వాలిటీ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకూడదనే ఉద్దేశంతోనే అదనపు సమయం తీసుకుంటున్నారట.
వాయిదాకి కారణం ఏంటంటే?
రామాయణం ఒక సాధారణ సినిమా కాదు. భారతీయ ఇతిహాసాన్ని ప్రపంచ స్థాయి ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తున్న భారీ ప్రయత్నం ఇది. అందుకే రెండో భాగం పనులను హడావుడిగా పూర్తి చేయడం నిర్మాతలకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు.
మరింత క్వాలిటీగా రామాయణం 2
మొదటి భాగానికి పెట్టినంత ఎఫర్ట్, క్వాలిటీ రెండో భాగానికి కూడా ఇవ్వాలని నమిత్ మల్హోత్రా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. సినిమా క్లైమాక్స్ను గ్రాండ్గా డిజైన్ చేయడానికి అదనపు సమయం అవసరం అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మరో ఏడాది లేట్
ఇలాంటి భారీ సినిమాల్లో వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్, టెక్నికల్ వర్క్స్కు చాలా సమయం పడుతుంది. అందుకే మరో ఏడాది ఆగినా సరే, ప్రేక్షకులకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని చిత్రబృందం ఫిక్స్ అయింది. రణబీర్, యశ్, సాయి పల్లవి కాంబోపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దీంతో వచ్చే ఏడాది దీపావళికి కాకుండా 2028లో రెండో పార్ట్ ని విడుదల చేసే అవకాశం ఉందట.
రామాయణం 3 ఉంటుందా?
రెండో భాగం వాయిదా పడటంతో పార్ట్ 3 పై కూడా చర్చ మొదలైంది. అయితే పార్ట్ 3 పై ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. మొదటి భాగం రెస్పాన్స్ చూశాకే తదుపరి ప్లాన్ ఏంటనేది క్లారిటీ వస్తుంది. మొత్తానికి క్వాలిటీకే టీమ్ పెద్దపీట వేస్తోంది.