పూజా హెగ్డేకు కాబోయే భర్త విషయంలో అందం కంటే తెలివితేటలు, ఆలోచనా విధానం, వ్యక్తిత్వమే చాలా ముఖ్యమట. డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ పంచుకున్న పూజా పాత ముచ్చట్లు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
పూజా హెగ్డేకు కేవలం అందం చూసి మురిసిపోయే అబ్బాయిల కంటే, తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్లంటేనే ఎక్కువ ఇష్టమట! పెళ్లి చేసుకోబోయే అబ్బాయి ఎలా ఉండాలనే దానిపై ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మళ్లీ హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. మగవాళ్లలో కేవలం లుక్స్ చూసి తాను అట్రాక్ట్ కానని ఆమె చెప్పడం విని అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మరి ఈ బుట్టబొమ్మ మనసు గెలవాలంటే అబ్బాయికి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి?
సౌత్ సినిమాలో గ్లామర్, స్టైల్, యాక్టింగ్తో తనకంటూ స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్న పూజా హెగ్డే.. ఇప్పుడు తన పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలతో వార్తల్లో నిలిచింది. తెరపై తన అందంతో మాయ చేసే ఈ భామకు, రియల్ లైఫ్లో కాబోయే భర్త కేవలం హ్యాండ్సమ్గా ఉంటే సరిపోదట. దానికి బదులు తెలివితేటలు, ఆలోచనా విధానం, మంచి వ్యక్తిత్వానికి ఆమె ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుందట. ఈ విషయాన్ని డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ రీసెంట్గా షేర్ చేయడంతో అందరి దృష్టి పడింది.
లుక్స్ చూసి పడిపోయే అమ్మాయిని కాదన్న పూజా!
రీసెంట్గా డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్తో జరిగిన ఒక చిట్చాట్లో పూజా హెగ్డే బుక్స్ చదివే అలవాటు గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ వచ్చింది. పూజా ఎప్పుడూ బుక్స్ చదవడం గమనించిన హరీష్ శంకర్.. ఇన్ని బుక్స్ ఎందుకు చదువుతావు అని సరదాగా అడిగారట. దానికి పూజా ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మగవాళ్లను కేవలం వాళ్ల బయటి రూపం లేదా అందం చూసి తాను ఇష్టపడనని ఆమె చెప్పిందట.
ఎదుటి వ్యక్తి ఆలోచనా విధానం, తెలివితేటలు, భావాలు నచ్చితేనే వాళ్లకి ఎట్రాక్ట్ అవుతానని పూజా క్లారిటీ ఇచ్చిందట. దీన్ని గుర్తుచేసుకున్న హరీష్ శంకర్.. ఇలాంటి మాటలు వింటే కుర్రాళ్లు జిమ్కి వెళ్లి బాడీ పెంచడం మానేసి, బుక్స్ చదవడం మీద ఫోకస్ పెట్టాలేమో అని సరదాగా కామెంట్ చేశారట. ఇప్పుడు ఈ మాటలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
కోస్టల్ బ్యూటీ.. టాలీవుడ్ బుట్టబొమ్మ!
కర్ణాటక కోస్టల్ ఏరియాకు చెందిన పూజా హెగ్డే.. సౌత్ ఇండియాలో తనకంటూ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకుంది. అప్పుడప్పుడూ తన సొంత ఊరికి వెళ్లే ఆమె, తన సంప్రదాయాలు, ఫ్యామిలీ రూట్స్తో ఇంకా టచ్లోనే ఉంది. 2012లో తమిళ సినిమా 'ముగమూడి'తో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన పూజా.. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'ముకుంద' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయం అయింది. స్టార్టింగ్లోనే తన అందం, నటనతో ఆకట్టుకున్న ఆమె.. 2016లో హృతిక్ రోషన్తో కలిసి 'మొహెంజోదారో' సినిమాతో బాలీవుడ్లోనూ అడుగుపెట్టింది.
అల్లు అర్జున్ సినిమాతో పెద్ద బ్రేక్!
పూజా హెగ్డే కెరీర్కు పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చిన సినిమాల్లో అల్లు అర్జున్ 'డీజే: దువ్వాడ జగన్నాథం' ఒకటి. హరీష్ శంకర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో పూజా గ్లామర్, డ్యాన్స్ ఆడియన్స్ను ఫిదా చేశాయి. అక్కడి నుంచే టాలీవుడ్లో ఆమె క్రేజ్ అమాంతం పెరిగింది. ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్ 'రంగస్థలం' సినిమాలో 'జిగేలు రాణి' సాంగ్తో మరోసారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఎన్టీఆర్తో 'అరవింద సమేత వీర రాఘవ', అలాగే 'సాక్ష్యం' సినిమాల్లోనూ మెరిసింది.
మహేష్ బాబు, ప్రభాస్, విజయ్లతో స్క్రీన్ షేర్!
2019లో మహేష్ బాబుతో చేసిన 'మహర్షి' సినిమా పూజా హిట్ లిస్ట్లో చేరింది. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్తో చేసిన 'అల వైకుంఠపురములో' సినిమాలోని 'బుట్టబొమ్మ' సాంగ్తో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయింది. ఈ గ్యాప్లో అక్కినేని అఖిల్తో 'మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్', ప్రభాస్తో 'రాధే శ్యామ్' సినిమాల్లో నటించింది. రీసెంట్ ఇయర్స్లో వేరే భాషల సినిమాల్లోనూ బిజీగా ఉన్న పూజా.. తన కెరీర్లో కొత్త అవకాశాల కోసం చూస్తోంది.
పెళ్లి కంటే సినిమాల మీదే ఫోకస్!
ఇక పూజా హెగ్డే పెళ్లి మేటర్ అభిమానుల లో అప్పుడప్పుడూ చర్చకు వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆమె తన కెరీర్ మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది. ఇలాంటి టైమ్లో లైఫ్ పార్ట్నర్ గురించి ఆమెకున్న ఆలోచనలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. పూజా హెగ్డేకు కాబోయే భర్త అందం కంటే అతని ఆలోచనలు, తెలివితేటలు, వ్యక్తిత్వమే ముఖ్యమని ఆమె మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది. మరి అభిమానులు అంటున్నట్లు పూజా మనసు గెలవాలంటే అబ్బాయికి బుక్స్ చదివే అలవాటు కూడా ఉండాలా? ఇదే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నడుస్తున్న ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్!