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- Rajamouli Review: రామాయణంపై రాజమౌళి రివ్యూ..అంత మ్యాటర్ ఉందా, ఆకాశానికెత్తేసిన జక్కన్న
Rajamouli Review: రామాయణంపై రాజమౌళి రివ్యూ..అంత మ్యాటర్ ఉందా, ఆకాశానికెత్తేసిన జక్కన్న
Ramayana Movie: రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయిపల్లవి నటించిన రామాయణ సినిమాపై రాజమౌళి ప్రశంసలు కురిపించారు. విజువల్స్, నటీనటుల ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉన్నాయని కొనియాడారు.
Rajamouli
నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయిపల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘రామాయణం’ సినిమా ఈరోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి తొలి స్పందనలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెరపై కనిపించే భారీ విజువల్స్, నటీనటుల ప్రదర్శనపై ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. తాజాగా భారతీయ సినిమా గర్వించదగ్గ దర్శకుల్లో ఒకరైన ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కూడా ఈ సినిమాపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో ఆయన సినిమా గురించి రివ్యూ రాశారు. చిత్రంలోని భారీ స్థాయి, విజువల్స్ను పెద్ద తెరపై చూడటం అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు.
రాముడిగా రణ్బీర్.. రావణుడిగా యశ్
రణ్బీర్ కపూర్ రాముడి పాత్రలో చక్కగా నటించారని రాజమౌళి ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా వనవాసం ప్రారంభమైన తర్వాత ఆయన ప్రదర్శన ప్రశాంతంగా, అదే సమయంలో అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు. రావణుడి పాత్రలో యశ్ భయంకరమైన ఉనికిని చూపించారని పేర్కొన్నారు. సీత పాత్రలో సాయిపల్లవి ఎంతో హుందాగా కనిపించారని ప్రశంసించారు. సినిమా ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు తనకు ఎంతగానో నచ్చాయని, ప్రతి అంశాన్ని ఆస్వాదించానని రాజమౌళి తన పోస్టులో వెల్లడించారు. ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ముగ్గురి ప్రదర్శనతో పాటు కథలోని కీలక ఘట్టాలు కూడా ఆయనను ఆకట్టుకున్నట్లు ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా తెలుస్తోంది.
#Ramayana… the sheer scale of the film and the visuals on the big screen are spectacular to watch.
Ranbir as Rama, especially from the Vanavasam onwards, is serene yet magnificent. Yash brings a menacing presence as Ravana, while Sai Pallavi is graceful as Sita. The pre-climax and climax… loved every bit of it.
Congratulations @malhotra_namit, @niteshtiwari22 and the entire team on bringing such an ambitious vision so beautifully to the screen. 🙏
— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 5, 2026
నమిత్ మల్హోత్రా, నితీష్ తివారీకి అభినందనలు
ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, దర్శకుడు నితీష్ తివారీతో పాటు సినిమా కోసం పనిచేసిన మొత్తం చిత్ర బృందానికి రాజమౌళి అభినందనలు తెలిపారు. ఇంతటి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆలోచనను తెరపై ఎంతో అందంగా ఆవిష్కరించారని ప్రశంసించారు. భారీ స్థాయిలో రూపొందిన ‘రామాయణం’ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడంలో చిత్ర బృందం చేసిన కృషిని ఆయన అభినందించారు. భారతీయ సినిమాలో ప్రముఖ దర్శకుల్లో ఒకరైన రాజమౌళి నుంచి ప్రశంసలు రావడంతో ఈ సినిమాపై మరింత మంది దృష్టి పడే అవకాశం ఉందని కథనం పేర్కొంది.