- Home
- Entertainment
- Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్నా మాజీ ప్రియుడి గురించి నిజాలు బయటపెట్టిన రుక్మిణి వసంత్, అస్సలు ఊహించరు
Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్నా మాజీ ప్రియుడి గురించి నిజాలు బయటపెట్టిన రుక్మిణి వసంత్, అస్సలు ఊహించరు
Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్నా మాజీ ప్రియుడు, `సప్తసాగరాలు దాటి` ఫేమ్ రక్షిత్ శెట్టి గురించి హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ ఆసక్తికర విషయాలు బయటపెట్టారు. సినిమా షూటింగ్లో అర్ధ రాత్రి 2 గంటలకు జరిగిన ఓ ఘటనను బయటపెట్టారు.
`సప్త సాగరాలు దాటి` లో మెరిసిన రుక్మిణి, రక్షిత్ శెట్టి
`డ్రాగన్` హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్, రష్మిక మందన్నా మాజీ ప్రియుడు రక్షిత్ శెట్టి కలిసి `సప్తసాగరాలు దాటి` చిత్రంలో నటించారు. రెండు పార్ట్ లుగా వచ్చిన ఈ మూవీ మంచి ఆదరణ పొందింది. తెలుగు ఆడియెన్స్ ని కూడా ఆకట్టుకుంది. ఇందులో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీని కోట్లాది మంది ఇష్టపడ్డారు. ఈ సినిమా తర్వాత రుక్మిణికి చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి. అందులో భాగంగానే `కాంతార 2`, ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్తో `డ్రాగన్`లో అవకాశాన్ని అందుకుంది.
రిచర్డ్ ఆంటోనితో బిజీగా ఉన్న రక్షిత్
రక్షిత్ శెట్టి ఈ మూవీకిగానూ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు, రెండు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులతో పాటు అనేక పురస్కారాలు గెలుచుకున్నారు. `సప్త సాగరాలు దాటి` రెండు భాగాలు విడుదలయ్యాక సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన 'రిచర్డ్ ఆంటోనీ' మూవీ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
రక్షిత్ దృష్టికోణమే వేరు
తాజాగా రుక్మిణి వసంత్.. రష్మిక మందన్నా మాజీ ప్రియుడి గురించి ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. `రక్షిత్ చాలా డిఫరెంట్. తన ప్రతి సినిమాను ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూస్తారు. డబ్బు, మార్కెట్ కాకుండా ఆయన చూసే దృష్టికోణమే వేరు. అందుకే అంత విజయం సాధించార`ని రుక్మిణి వసంత్ అన్నారు.
అర్థ రాత్రి 2 గంటలకు జరిగిన సంఘటన
ఈ క్రమంలో అర్ధ రాత్రి 2 గంటలకు జరిగిన ఓ ఘటనను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. రక్షిత్ శెట్టి ఎంత కూల్గా ఉంటారో, పరిస్థితులను ఎలా చక్కదిద్దుతారో ఆమె వివరించారు. షూటింగ్లో కాస్ట్యూమ్స్ లీక్ అవుతాయనే భయంతో ఫోటోలు ఇవ్వరు. ఇది కఠినమైన నియమం. కానీ `సప్త సాగరాలు దాటి` షూటింగ్లో అర్ధ రాత్రి 2 గంటలకు ఓ అభిమాని ఫోటో కోసం గొడవ చేశాడు.
అభిమానికి హ్యాండిల్ చేసిన తీరు బయటపెట్టిన రుక్మిణి
అంత బిజీలోనూ రక్షిత్ శెట్టి ఆ వ్యక్తితో అరగంట పాటు ప్రశాంతంగా మాట్లాడి పరిస్థితిని వివరించారు. అంత కూల్గా హ్యాండిల్ చేశారు. ఆయన నటుడే కాదు, విభిన్న వ్యక్తిత్వం కలవారు` అని ఆయనపై ప్రశంసలు కురిపించింది రుక్మిణి వసంత్. ఆమె కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్తో ప్రశాంత్ నీల్ రూపొందిస్తున్న `డ్రాగన్` చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తుంది రుక్మిణి. ఇది చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. వచ్చే ఏడాది రిలీజ్ కానుంది.