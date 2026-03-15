Chiranjeevi: హిట్లర్ మూవీ ఆ ఒక్క డైలాగ్ మేనరిజం రాసింది నేనే.. చిరంజీవి పిలిచి ఏమన్నారంటే.?
Chiranjeevi: ప్రముఖ నటుడు, రచయిత ఎల్బీ శ్రీరామ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. 'హిట్లర్' సినిమా సక్సెస్ తర్వాత చిరంజీవి నుంచి వచ్చిన ప్రశంసలు, ఆ సినిమాలో చిరంజీవి కోసం తాను సృష్టించిన 'అంతవద్దు.. ఇది చాలు' అనే మేనరిజం..
చిరంజీవి 'హిట్లర్' సక్సెస్..
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎల్బీ శ్రీరామ్ కేవలం నటుడిగానే కాకుండా అద్భుతమైన రచయితగా కూడా తన ముద్ర వేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన 'హిట్లర్' సినిమాకు ఎల్బీ శ్రీరామ్ డైలాగ్స్ అందించారు. ఆ సినిమా సమయంలో, ఆ తర్వాత చిరంజీవితో జరిగిన ఆసక్తికర సంఘటనలను ఆయన తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
'అంతవద్దు.. ఇది చాలు' మేనరిజం:
'హిట్లర్' సినిమాలో చిరంజీవి క్యారెక్టర్ చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది. ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడకుండా, కేవలం కళ్ళతోనే భావాలను పలికించాలి. అలాంటి పాత్రకు డైలాగులు రాయడం ఒక అగ్నిపరీక్ష అని ఎల్బీ శ్రీరామ్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిరంజీవి కోసం "అంతవద్దు.. ఇది చాలు" అనే మేనరిజంను ఆయన సృష్టించారు.
ఆ ఒక్క డైలాగ్ మేనరిజం..
రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాత్ర చిరంజీవిని పలకరించినప్పుడు, "బాగున్నావా బావా" అని అంటే, దానికి సమాధానంగా "అంతవద్దు.. బాగున్నావా బావా ఇది చాలు" అని చిరంజీవి చెప్పేలా డైలాగ్ రాశారు. ఈ మేనరిజం అప్పట్లో తెగ ట్రెండ్ అయింది.
చిరంజీవి వ్యక్తిత్వం - అభినందనలు:
హిట్లర్ సినిమా విడుదలయ్యాక చిరంజీవి ఎల్బీ శ్రీరామ్కు వ్యక్తిగతంగా కాల్ చేసి అభినందించారు. అది తనకు ఒక ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చినంత ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని ఎల్బీ శ్రీరామ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. 'మృగరాజు' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిరంజీవి పక్కన కూర్చోవడానికి ఎల్బీ శ్రీరామ్ వెనకాడగా, చిరంజీవి స్వయంగా పిలిచి తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారని, ఆ సాన్నిహిత్యం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని తెలిపారు.
'స్టాలిన్' సినిమా షూటింగ్ చివరి షెడ్యూల్లో చిరంజీవి ఎల్బీ శ్రీరామ్ను చూడగానే "కంగ్రాచులేషన్స్" అని చెప్పడమే కాకుండా, దర్శకుడితో "ఆయన కేవలం కమెడియన్ మాత్రమే కాదు, మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్" అని పరిచయం చేశారట.
రచన, నటన:
తను స్టేజ్ నుంచి వచ్చానని, నటుడిగా రకరకాల పాత్రలు చేయాలనే కోరిక ఉంటుందని ఎల్బీ శ్రీరామ్ తెలిపారు. 'హిట్లర్' సినిమాకు పనిచేస్తున్నప్పుడు మాటలు రాయడం కంటే, రాయకుండా ఉండి తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ భావం పలికించడమే అసలైన సవాలు అని ఆయన భావించారు.
హిట్లర్ సినిమా కోసం ఆయన రాసిన అప్పగింతల సీన్(చిరంజీవి చెల్లెళ్లకు అప్పగింతలు పెట్టే దృశ్యం) అప్పట్లో యూనిట్ అందరినీ కంటతడి పెట్టించిందని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి లాంటి గొప్ప నటుడు తనలోని రచయితను, నటుడిని గుర్తించి ప్రోత్సహించడం తన కెరీర్లో మరుపురాని అనుభవం అని ఎల్బీ శ్రీరామ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.