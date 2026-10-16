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- Yash: సంచలనం సృష్టిస్తున్న సినిమాకు రాకింగ్ స్టార్ యశ్ సపోర్ట్.. ఫొటోలు చూసేయండి!
Yash: సంచలనం సృష్టిస్తున్న సినిమాకు రాకింగ్ స్టార్ యశ్ సపోర్ట్.. ఫొటోలు చూసేయండి!
కర్ణాటక వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న 'ప్రేమద ఊరలి' సినిమా సక్సెస్పై రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మూవీ టీమ్ను ఆయన స్వయంగా కలిసి అభినందించారు.
ప్రేమద ఊరలి
'ప్రేమద ఊరలి' సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అవ్వడంతో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఫిదా అయ్యారు. శాండల్వుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహించని రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ఈ చిత్రబృందాన్ని ఆయన స్వయంగా ఆహ్వానించి అభినందించారు.
యశ్ ప్రశంసలు
ఇండియన్ సినిమాలోని టాప్ హీరోల్లో ఒకరైన యశ్ నుంచి ప్రశంసలు దక్కడంతో చిత్రబృందంలో కొత్త ఉత్సాహం నిండింది. మనోజ్ కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాను 'వెనిల్లా ఎంటర్టైన్మెంట్' బ్యానర్పై నిర్మించారు. ఇందులో రంగాయణ రఘు, శ్రీరామ్, తపస్విని పూణచ్చ, రమికా శివు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
ఎమోషనల్ స్టోరీ
ఎమోషనల్ స్టోరీతో పాటు నటీనటుల అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కన్నడిగుల మనసు గెలుచుకుంది. కేవలం మౌత్ టాక్తోనే ఈ సినిమా థియేటర్లకు భారీగా ప్రేక్షకులను రప్పిస్తోంది.
యశ్కు చిత్రబృందం కృతజ్ఞతలు
తమ కష్టాన్ని గుర్తించి సపోర్ట్ చేసిన యశ్కు చిత్రబృందం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. 'జైలర్ 2', 'రణబలి' లాంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు రిలీజ్ అయినా కూడా 'ప్రేమద ఊరలి' క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గకపోవడం విశేషం.
హౌస్ఫుల్ షోలతో సత్తా
ఇతర భాషల భారీ సినిమాలతో పాటు సొంత భాషలో గట్టి పోటీ ఎదురైనా సరే ఈ సినిమా ఎక్కడా తగ్గలేదు. కర్ణాటక వ్యాప్తంగా హౌస్ఫుల్ షోలతో తన సత్తా చాటుకుంటోంది.
₹100 కోట్ల క్లబ్
ప్రేక్షకుల ప్రేమ, కంటెంట్ బలంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. అతి త్వరలోనే ఈ మూవీ ₹100 కోట్ల క్లబ్లో చేరేందుకు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.