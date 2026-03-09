- Home
Raviteja: రవితేజ వద్దని మొత్తుకున్నా రిలీజ్ చేశారు.. కట్ చేస్తే.. కెరీర్కే మాయని మచ్చగా మారింది
Raviteja: మాస్ మహారాజా రవితేజ కెరీర్లో ఆయనకు ఇష్టం లేకపోయినా విడుదలైన సినిమా 'అన్వేషణ'. షూటింగ్ సమయంలోనే ఫలితాన్ని ఊహించి వద్దని కోరినా, నిర్మాతలు ఆయన సక్సెస్ ఫామ్ను వాడుకోవాలని ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేశారు. వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్న సమయంలో..
ఎనర్జీకి కేరాఫ్ అడ్రస్
రవితేజ అంటేనే ఎనర్జీకి కేరాఫ్ అడ్రస్. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టం తర్వాత స్టార్డమ్ అందుకున్న ఆయన కెరీర్లో 'ఇడియట్' సినిమా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. అయితే, రవితేజ కెరీర్ ఆరంభంలో 'అన్వేషణ' అనే ఒక సినిమా చేశారు. ఈ సినిమా గురించి నేటితరం ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ, ఈ చిత్రం విడుదల వెనుక ఒక చేదు నిజం దాగి ఉంది.
షూటింగ్ సమయంలోనే గ్రహించిన రవితేజ
ఈ సినిమా షూటింగ్ రవితేజ కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన 'ఇడియట్' కంటే ముందే పూర్తయింది. అయితే, షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే రవితేజకు ఈ సినిమా కథనంపై కొన్ని సందేహాలు కలిగాయట. సినిమా సరిగ్గా రావడం లేదని, ఎక్కడో తేడా కొడుతోందని ఆయన అప్పుడే యూనిట్కు చెప్పారట.
సక్సెస్ స్ట్రీక్లో రిలీజ్ గండం
ఆ తర్వాత రవితేజ నటించిన 'ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రమణ్యం', 'అవును వాళ్ళిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు', 'ఇడియట్', 'ఖడ్గం' వంటి చిత్రాలు వరుసగా సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. రవితేజ ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్న సమయంలో, ఆ క్రేజ్ను క్యాష్ చేసుకోవాలని నిర్మాతలు ఆగిపోయిన 'అన్వేషణ' సినిమాను విడుదల చేస్తామన్నారు. కానీ, ఆ సినిమా రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన రవితేజ.. తన సక్సెస్ ఫామ్ దెబ్బతింటుందని, ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేయవద్దని బతిమాలారట.
తీరని నిరాశ
రవితేజ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా వినకుండా చిత్ర బృందం 'అన్వేషణ'ను థియేటర్లలోకి తెచ్చింది. 'ఇడియట్', 'ఖడ్గం' వంటి పవర్ఫుల్ సినిమాల తర్వాత ఇలాంటి కంటెంట్ లేని సినిమా రావడం రవితేజను చాలా నిరాశపరిచింది. ఆయన ఊహించినట్టుగానే ఆ సినిమా ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.
హీరో వద్దని కోరుకున్నా
ఒక హీరో తన సినిమా వద్దని కోరుకున్నా, కేవలం వ్యాపార కోణంలో నిర్మాతలు తీసుకున్న నిర్ణయం రవితేజ కెరీర్లో ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. ప్రస్తుతం రవితేజ ఇరుముడి సినిమా చేస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయిన 'భర్త మహాశేయులకు విజ్ఞప్తి' రవితేజకు మంచి సక్సెస్ తెచ్చిపెట్టింది.