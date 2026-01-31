మహేశ్ బాబు అన్న కొడుకుతో రొమాన్స్..హీరోయిన్ లుక్ వైరల్
Raveena Tandon Daughter Rasha Thadani: ఊదా రంగు కుర్తాలో పూల మొక్కల మధ్య అమాయకంగా, ముద్దుగా కనిపిస్తోంది. మరో పోస్టర్లో జీన్స్, బ్లాక్ టాప్ ధరించి బైక్పై కూర్చుని 'బోల్డ్' పోజు ఇచ్చింది. వైరల్ అయిన వార్త చూడండి..!
రవీనా టాండన్ కూతురు
బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కూతురు రషా థడాని సౌత్ ఇండస్ట్రీలోకి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. 'శ్రీనివాస మంగాపురం' అనే తెలుగు సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
టాలీవుడ్లోకి రవీనా టాండన్ కూతురు ఎంట్రీ
'మంగ' పాత్రలో రషా థడాని! 'RX 100' ఫేమ్ అజయ్ భూపతి ఈ సినిమాకి దర్శకుడు. రషా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు.
రమేశ్ బాబు కొడుకు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని
ఈ సినిమాతో మహేశ్ బాబు అన్న రమేశ్ బాబు కొడుకు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా పరిచయం అవుతున్నాడు. ఇది సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
విభిన్న లుక్స్లో మెరిసిన రషా
రిలీజైన పోస్టర్లలో రషా రెండు విభిన్న లుక్స్లో కనిపించింది. ఒకదానిలో అమాయకంగా, మరోదానిలో బైక్పై కూర్చుని బోల్డ్గా పోజు ఇచ్చింది.
టెక్నికల్ టీమ్, అంచనాలు
"మంగళవారం' తర్వాత అజయ్ భూపతి ఈ సినిమా తీస్తున్నాడు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రషా ఇప్పుడు సౌత్ ప్రేక్షకులను గెలవడానికి సిద్ధమైంది.
అశ్వినీదత్ ఈ చిత్రానికి అండగా
వైజయంతీ మూవీస్ అశ్వినీదత్ ఈ చిత్రానికి అండగా నిలిచారు. 'శ్రీనివాస మంగాపురం' బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందని అంచనా. రషా 'మంగ' పాత్రతో బ్రేక్ వస్తుంది.