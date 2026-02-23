'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే ?
Om Shanti Shanti Shantihi OTT: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా జంటగా నటించిన ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః చిత్రం త్వరలో ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. ఓటీటీ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
'ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ప్రతిభావంతుడైన దర్శకుడిగా గుర్తింపు పొందిన తరుణ్ భాస్కర్ ఇటీవల కథానాయకుడిగా మారి నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం త్వరలోనే ఓటీటీ లో ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ
ఈ చిత్రంలో తరుణ్ భాస్కర్ ప్రధాన పాత్ర పోషించగా, ఈషా రెబ్బ కథానాయికగా నటించింది. నూతన దర్శకుడు ఏ. ఆర్. సజీవ్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం మలయాళంలో భారీ విజయాన్ని సాధించిన జయ జయ జయ జయ హే సినిమాకు అధికారిక రీమేక్గా రూపొందింది. మలయాళ వెర్షన్ ఓటీటీలో విస్తృతంగా వీక్షించబడిన కారణంగా, అదే కథను తెలుగు ప్రేక్షకులకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రీమేక్ రూపొందించబడింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ
అయితే మలయాళ వెర్షన్ ఇప్పటికే ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉండటంతో, తెలుగు రీమేక్కు థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లభించలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం నిరాశపరిచే ఫలితాన్ని నమోదు చేసుకుని ఫ్లాప్గా నిలిచింది. ఇప్పుడేమో ఈ చిత్రం ఓటీటీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః మార్చి 4 నుంచి అహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అహా సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా అహా గోల్డ్ సభ్యులకు 24 గంటల ముందస్తు యాక్సెస్ కల్పించనున్నారు. అంటే సాధారణ సభ్యుల కంటే ఒక రోజు ముందే గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్లు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించగలరు.
వినోదాత్మక సన్నివేశాలు
ఈ చిత్రాన్ని ఎస్ ఒరిజినల్స్ , మూవీ వర్స్ స్టూడియోస్ సంస్థలు నిర్మించాయి. నిర్మాతలుగా సృజన్ యరబోలు, ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణాని, అనూప్ చంద్రశేఖరన్, సాదిక్ షేక్, నవీన్ సనివారపు వ్యవహరించారు. నిర్మాణ పరంగా ఈ చిత్రం రొమాంటిక్ కామెడీ జానర్కు తగిన విధంగా రూపొందించబడింది.ఈ సినిమాలో ప్రముఖ నటులు రోహిణి, బ్రహ్మాజీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. కథలో ప్రధాన పాత్రల మధ్య చోటుచేసుకునే సంఘటనలు, భావోద్వేగాలు, వినోదాత్మక సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మలయాళంలో జయ జయ జయ జయ హే
మలయాళంలో జయ జయ జయ జయ హే చిత్రం ప్రేక్షకాదరణ పొందిన నేపథ్యంలో, అదే కథను తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా మార్చి రూపొందించారు. అయితే ఇప్పటికే కథ తెలిసిన ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపకపోవడం వల్ల కలెక్షన్లపై ప్రభావం పడింది.ఇప్పుడు ఓటీటీ విడుదలతో ఈ చిత్రం మరింత విస్తృత ప్రేక్షక వర్గానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంటి వద్దనే కొత్త సినిమాలను వీక్షించే ప్రేక్షకులకు ఇది మంచి అవకాశం కానుంది. రొమాంటిక్ కామెడీ జానర్ను ఇష్టపడే వారికి ఈ చిత్రం ఒక వినోదాత్మక ఎంపికగా నిలవనుంది.