Triptii Dimri Movies: యానిమల్ బ్యూటీ చేతిలో 5 సినిమాలు.. రెండు నేరుగా ఓటీటీలోనే!
బాలీవుడ్ నటి తృప్తి డిమ్రీకి 31 ఏళ్లు నిండాయి. ఆమె 1994 ఫిబ్రవరి 23న న్యూఢిల్లీలో జన్మించింది. 2017 నుంచి తృప్తి వరుసగా సినిమాలు చేస్తోంది. 'లైలా మజ్ను' (2018) సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తృప్తి డిమ్రీ రాబోయే సినిమాలేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
1. మా-బెహన్
రిలీజ్ డేట్: 2026 (తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు).
ఇది ఒక డార్క్ కామెడీ సినిమా. ఇందులో తృప్తి డిమ్రీ తొలిసారిగా మాధురి దీక్షిత్తో కలిసి నటిస్తోంది. సురేష్ త్రివేణి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కానుంది.
2. పర్వీన్ బాబీ బయోపిక్
రిలీజ్ ఎప్పుడు: ఇంకా నిర్ణయించలేదు.
1970ల నాటి ప్రముఖ, అందమైన నటీమణులలో ఒకరైన పర్వీన్ బాబీ జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా రాబోతోంది. 'ది స్కై ఈజ్ పింక్' ఫేమ్ సోనాలి బోస్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కూడా నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్లోనే విడుదల అవుతుంది.
3. స్పిరిట్
రిలీజ్ ఎప్పుడు: 5 మార్చి 2027.
ఇది తెలుగు సినిమా నుంచి వస్తున్న పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్. 'యానిమల్' ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో తొలిసారిగా ప్రభాస్తో కలిసి తృప్తి డిమ్రీ లీడ్ రోల్లో నటించనుంది.
4. యానిమల్ పార్క్
రిలీజ్ డేట్: ఇంకా నిర్ణయించలేదు.
బ్లాక్బస్టర్ 'యానిమల్' సీక్వెల్లో తృప్తి డిమ్రీ ఎంట్రీ దాదాపు ఖాయమైంది. ఎందుకంటే మొదటి భాగంలో ఆమె పాత్ర బతికే ఉంటుంది. రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో ఆమె మళ్లీ కనిపించాలని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, దీనిపై మేకర్స్ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
5. విక్కీ విద్యా కా వో వాలా వీడియో పార్ట్ 2
రిలీజ్ డేట్: ఇంకా నిర్ణయించలేదు.
2024లో వచ్చిన కామెడీ సినిమా 'విక్కీ విద్యా కా వో వాలా వీడియో' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. రాజ్కుమార్ రావు, తృప్తి డిమ్రీ నటించిన ఈ సినిమా ఎండ్ క్రెడిట్స్లో రెండో భాగానికి హింట్ ఇచ్చారు. అయితే, ఇప్పటివరకు దర్శకుడు రాజ్ శాండిల్య గానీ, నిర్మాతలు గానీ దీనిపై ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు.