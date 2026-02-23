- Home
చిత్ర పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన రేవతి ప్రేమ, పెళ్లి జీవితం మాత్రం ఎన్నో కష్టాలు, కన్నీళ్లతో నిండి ఉంది. ఆమె వైవాహిక జీవితంలోని విషాద గాథను ఈ ఫొటో గ్యాలరీలో చూద్దాం.
Tragic Life Story of Actress Revathi
సినీ తారల జీవితం రంగులమయం అని మనం అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ల జీవితాల్లోనూ సామాన్యుల లాగే కష్టాలుంటాయి. నటి రేవతి కథ కూడా అలాంటిదే. ప్రస్తుతం 59 ఏళ్ల రేవతి.. కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు, హిందీతో కలిపి ఐదు భాషల్లో నటించి పాన్-ఇండియా స్టార్గా గుర్తింపు పొందారు. కేరళకు చెందిన ఈమె, 17 ఏళ్ల వయసులోనే హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మొదటి సినిమాకే ఫిలింఫేర్ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. మూడు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు, ఆరు దక్షిణాది ఫిలింఫేర్ అవార్డులతో పాటు మరెన్నో పురస్కారాలు అందుకున్నారు. నటిగానే కాకుండా దర్శకురాలిగా, నిర్మాతగా కూడా పనిచేశారు.
వయసుకు తగ్గ పాత్రలే వస్తున్నాయి
ప్రస్తుతం రేవతి సినిమాల్లో చాలా తక్కువగా నటిస్తున్నారు. దీనికి కారణం కూడా ఆమే ఇటీవల చెప్పారు. "నా వయసుకు తగ్గ పాత్రలే వస్తున్నాయి. దాని గురించి నాకు ఎలాంటి బాధ లేదు. కానీ వచ్చే పాత్రలు చాలెంజింగ్గా ఉండట్లేదు. ఎన్ని సినిమాల్లో నటించానన్నది కాదు, పాత్రల విలువే ముఖ్యం. అలాంటి విలువైన పాత్రల్లో నటించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందుకే రెండేళ్లకో సినిమా చేస్తున్నాను" అని రేవతి అన్నారు.
సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేశ్ చంద్ర మీనన్ను ప్రేమించి
నటి రేవతి 1986లో సినిమాటోగ్రాఫర్ సురేశ్ చంద్ర మీనన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అప్పటికి ఆమె కెరీర్లో టాప్ హీరోయిన్గా ఉన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి చాలా సినిమాలకు పనిచేశారు. రేవతి తన జీవితాంతం సంపాదించిన డబ్బుతో రెండు సినిమాలు నిర్మించారు. వాటికి సురేశ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఒక సినిమా హిట్టయినా, మరో సినిమా భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది. దీంతో రేవతి తన ఆస్తినంతా కోల్పోయారు. డబ్బు కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో పిల్లలు పుడితే కష్టమని భావించిన సురేశ్, ఆమెకు తెలియకుండా సర్జరీ చేయించుకున్నారట.
భర్త మోసం చేశాడని తెలిసి
ఈ విషయం రేవతికి మొదట తెలియదు. చాలా ఏళ్లయినా పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో ఇంట్లో వాళ్లు అడగడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు సురేశ్ తప్పు మొత్తం రేవతిదే అని చెప్పాడు. మొదట ఇది నిజమేనని నమ్మిన రేవతికి, ఆ తర్వాత అసలు విషయం తెలిసింది. ఇది ఆమెను తీవ్ర షాక్కు గురిచేసింది. భర్త మోసం చేశాడని తెలిసి ఆమె తట్టుకోలేకపోయారు. ఈ క్రమంలోనే, సురేశ్ పేరు మీద ఒక స్టూడియో ప్రారంభించి, అతని కోసం షేర్లు కూడా కొన్నారు. ఇద్దరూ కలిసి తమిళ టీవీ కోసం చాలా సీరియల్స్ నిర్మించి, నటించారు. అవన్నీ విజయవంతమయ్యాయి.
అందరి ముందు గొడ్రాలు అని
భర్త సర్జరీ చేయించుకుని, తనను అందరి ముందు గొడ్రాలు అని పిలుస్తున్నాడని తెలుసుకున్న రేవతి, తీవ్రంగా నొచ్చుకుని విడాకులు తీసుకున్నారు. పెళ్లయిన 16 ఏళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయారు. విడాకులైన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, నటి రేవతి 48 ఏళ్ల వయసులో IVF చికిత్స ద్వారా తల్లి అయ్యారు. తన కూతురి వల్లే తన జీవితానికి ఓ అర్థం వచ్చిందని, కూతురు కొంచెం పెద్దయ్యాక అన్ని విషయాలు చెబుతానని రేవతి అంటారు.
