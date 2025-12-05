- Home
Ratsasan Movie: దాదాపు 17 మంది నటులు తిరస్కరించిన ఒక సినిమాను, చివరికి ఒక నటుడు చేసి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకున్నాడు. ఆ నటుడు ఎవరు, ఆ సినిమా ఏంటో చూద్దాం.
రాక్షసన్
2018లో తమిళంలో విడుదలైన ఒక అద్భుతమైన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రాక్షసన్. ఈ సినిమాను 17 మంది నటులు, 21 మంది నిర్మాతలు తిరస్కరించారు. అయినా కూడా ఈ సినిమా మెగా హిట్గా నిలిచింది.
విష్ణు విశాల్ - రామ్ కుమార్
ఈ సినిమా పూర్తిగా పాఠశాల అమ్మాయిల చుట్టూ తిరుగుతుంది. వారు ఎదుర్కొనే శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులను దర్శకుడు రామ్ కుమార్ చక్కగా చూపించారు. విష్ణు విశాల్, అమలాపాల్ జంటగా నటించారు.
జిబ్రాన్ సంగీతం:
ఈ సినిమాకు జిబ్రాన్ సంగీతం పెద్ద ప్లస్. సైకో కనిపించినప్పుడు వచ్చే నేపథ్య సంగీతం ప్రేక్షకులలో భయాన్ని, ఉత్కంఠను పెంచుతుంది. ఈ మ్యూజిక్ సినిమాకు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫీల్ను ఇచ్చింది.
విష్ణు విశాల్:
ఈ సినిమాతో విష్ణు విశాల్ హీరోగా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో బలమైన స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఆర్యన్, లాల్ సలాం వంటి చిత్రాలు పెద్దగా విజయం సాధించకపోయినా, రాక్షసన్ అతనికి పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది.
దర్శకుడు రామ్కుమార్:
17 మంది నటులు, 21 మంది నిర్మాతలు తిరస్కరించాక, 18వ వ్యక్తిగా విష్ణు విశాల్ ఈ సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు. దర్శకుడు రామ్కుమార్ ఈ కథను చాలా ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు.
శరవణన్:
రాక్షసన్ సినిమాలో సైకో కిల్లర్గా నటించిన శరవణన్ నటన అద్భుతం. అతని పాత్రను చూస్తే నిజంగానే భయం వేస్తుంది. ఈ సినిమా అతనికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది.
రాక్షసన్ కథ:
రాక్షసన్ సినిమాలో విష్ణు విశాల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, అమలాపాల్ స్కూల్ టీచర్. మునీష్ కాంత్ విష్ణుకి సహోద్యోగి, మామ. అమ్మాయిలను కిడ్నాప్ చేసి, ముఖం పాడుచేసి చంపే సైకో కిల్లర్ కథ ఇది.
విష్ణు విశాల్
ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాతో విష్ణు విశాల్ స్టార్ హీరోగా ఎదిగాడు. 17 మంది నటులు తిరస్కరించిన ఈ సినిమాను ఒప్పుకుని, దానిని బ్లాక్బస్టర్ చేసి తన సత్తా చాటాడు.