RRR నటి రూ.350 కోట్ల విలువైన బంగ్లా ఇదే.. గృహప్రవేశం ఫోటోలు ఇవిగో
ఆలియా భట్, రణ్బీర్ కపూర్, వారి కుటుంబంతో కలిసి ఉంటున్న ముంబైలోని కొత్త బంగ్లా ఫొటోలను పంచుకుంది. అలియా భట్, రణబీర్ కపూర్ దంపతులు ఆ ఇంట్లోకి గృహప్రవేశం చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
ఆలియా భట్
ఆలియా భట్ తన కొత్త ఫొటోలతో ముంబైలోని వారి విలాసవంతమైన ఇంటిని చూపించింది. ఇందులో వారి కుటుంబ క్షణాలు, వారి ప్రైవేట్ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దిన అందమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.
బంగ్లా విలువ ఎంతంటే
కపూర్ల వారసత్వంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ పాలి హిల్ ఆస్తి విలువ, పునర్నిర్మాణం తర్వాత ₹250–400 కోట్ల మధ్య ఉంటుందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అంచనా వేశారు.
MODERN DESIGN WITH TRADITIONAL WARMTH
ఈ ఫొటోలలో భారతీయ సంప్రదాయం, ఆధునిక డిజైన్ కలగలిసిన ఇంటీరియర్స్ కనిపిస్తాయి.
రిషి కపూర్ చిత్రపటం
ఒక ఫొటోలో రణ్బీర్, రిషి కపూర్ చిత్రపటం పక్కన నిలబడి ఉన్నాడు. కుటుంబంలో ఆయన జ్ఞాపకాలను గౌరవిస్తూ లైటింగ్తో అలంకరించారు.
అద్భుతమైన ఇంటీరియర్ డిజైన్
పెద్ద గాజు కిటికీలు, ప్రకాశవంతమైన ఇంటీరియర్స్ ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంట్లో సహజ కాంతికి, విశాలతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.
కొత్త ఇంట్లో అందమైన కుండీలు
ఒక క్యాండిడ్ షాట్లో కనిపించిన పెద్ద కుండీ, ఇంట్లో సాంస్కృతిక అందాన్ని కాపాడటానికి పెట్టిన ఇండియన్ స్టైల్ డిజైన్ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఆలియా భట్ అత్తగారు
ఆలియా భట్ తన అత్తగారు నీతూ కపూర్ను కౌగిలించుకుంటున్న ఈ ఫొటో, ఇంటి గృహప్రవేశం సమయంలో తీసినట్టుగా ఉంది.
భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు
ఆలియా తన నెలవారీ ఫొటో డంప్లో ఇంటిని నేరుగా చూపించకుండా, కుటుంబ వేడుకలు, వ్యక్తిగత ఫొటోలతో కలిపి ఇంటి దృశ్యాలని పంచుకుంది. ఆలియా భట్, రణబీర్ కపూర్ కొత్త ఇంట్లో పూజలు నిర్వహించారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలో..
ఈ బంగ్లా పరిమాణం, పాలి హిల్లోని ప్రైమ్ లొకేషన్ వల్ల దీని విలువ ₹350–400 కోట్ల వరకు ఉంటుందని కన్సల్టెంట్లు చెప్పారు. ఇది దాని వారసత్వం, విలాసాన్ని చూపిస్తుంది.కెరీర్ విషయానికి వస్తే అలియా భట్ ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలో నటించింది. రణబీర్ కపూర్ యానిమల్ తో బిగ్ హిట్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం రణబీర్ రామాయణం చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు.