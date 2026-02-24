- Home
Rashmika Mandanna: ఫ్యాన్స్ను ఫిదా చేసిన టాప్ 10 ఫొటోలు.. ఏ పోస్టుకు ఎన్ని లక్షల లైక్స్?
రష్మిక మందన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో అత్యధిక లైక్స్ పొందిన 10 ఫొటోలను ఇక్కడ చూడండి. ఏ ఫొటో లైకుల రికార్డును బద్దలు కొట్టింది, ఏ లుక్పై ఫ్యాన్స్ ప్రేమను కురిపించారు, ఏ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో సూపర్ వైరల్ అయ్యిందో తెలుసుకోండి.
110
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
అత్యంత వైరల్ అయిన ఫొటో
రష్మిక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇదే అత్యంత వైరల్ అయిన ఫొటో. దీనికి ఏకంగా 7.8 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి. 14 వారాల క్రితం పోస్ట్ చేసిన ఈ ఫొటోకు @rahulr_23కి రష్మిక ప్రత్యేకంగా క్రెడిట్ ఇచ్చింది.
210
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
రష్మిక మందన్న, అల్లు అర్జున్
రష్మిక మందన్న, అల్లు అర్జున్ ఉన్న ఈ ఫొటోకు 6.3 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి. ఇది 'పుష్ప' సినిమాలోని స్టిల్. ఈ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు.
310
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
'డియర్ కామ్రేడ్' 6 ఏళ్లు పూర్తి
'డియర్ కామ్రేడ్' 6 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రష్మిక ఈ ఫొటోను పోస్ట్ చేసింది. 'ప్రేమ, సంతోషం, పాజిటివిటీతో నిండిన సినిమా' అంటూ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంది. ఈ పోస్టుకు 5.2 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి.
410
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
సముద్ర తీరంలో సూర్యాస్తమయం
సముద్ర తీరంలో సూర్యాస్తమయం వేళ తీసిన ఈ ఫొటోకు 5 మిలియన్ల లైక్స్ దక్కాయి. 'కొంత అందమైన బీచ్.. కొంత ఇసుక.. కొంత సూర్యాస్తమయం.. కొన్ని పువ్వులు, బోలెడన్ని నవ్వులు' అంటూ రష్మిక క్యాప్షన్ జోడించింది.
510
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
దీపావళి
దీపావళి సందర్భంగా రష్మిక ఈ ఫొటోను షేర్ చేసింది. 'దీపావళి ఫొటోషూట్ డన్' అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. చేతిలో దీపాల పళ్లెం పట్టుకుని, సంప్రదాయ సూట్లో ఉన్న ఈ ఫొటోకు 4.9 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి.
610
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
విక్కీ కౌశల్తో
విక్కీ కౌశల్తో కలిసి దిగిన ఈ ఫొటోకు 4.8 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి. 'మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, జరుపుకున్న సాయంత్రం' అని రష్మిక ఈ పోస్టుకు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.
710
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
విజయ్తో దిగిన ఫొటో
విజయ్తో దిగిన ఈ ఫొటోను షేర్ చేస్తూ రష్మిక తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది. 'ఏళ్లుగా ఆయన్ని చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆయనతో నటించే అవకాశం వచ్చింది' అని రాసింది. ఈ ఫొటోకు 4.7 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి.
810
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
శ్రీవల్లి పాత్రలో
ఈ ఫొటోకు 4.6 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి. 'నేను శ్రీవల్లి పాత్రలో ఒదిగిపోయి చాలా కాలం అయ్యింది. ఈ రోజు మీరందరూ ఆమె ఆదర్శాలను స్వీకరించడం చూస్తుంటే నమ్మశక్యంగా లేదు' అని రష్మిక రాసుకొచ్చింది.
910
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
విక్కీ కౌశల్తో ఉన్న మరో ఫొటో
విక్కీ కౌశల్తో ఉన్న మరో ఫొటోను షేర్ చేస్తూ, 'ఈ రోజు పాత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్లాను... అదెంత ప్రత్యేకమైన సినిమా' అని రష్మిక రాసింది. ఈ ఫొటోకు 4.5 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి.
1010
Image Credit : instagram.com/rashmika_mandanna
పుష్ప, శ్రీవల్లి
ఈ ఫొటోకు 4.4 మిలియన్ల లైక్స్ వచ్చాయి. 'పుష్ప, శ్రీవల్లి.. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరూ మీ సొంతం!' అంటూ రష్మిక ఈ ఫొటోను పోస్ట్ చేసింది.
