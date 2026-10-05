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- Rashmika Mandanna: నా మంచితనాన్ని ఓవర్ యాక్షన్ అన్నా పర్లేదు.. ట్రోలర్స్కు రష్మిక దిమ్మ తిరిగే కౌంటర్
Rashmika Mandanna: నా మంచితనాన్ని ఓవర్ యాక్షన్ అన్నా పర్లేదు.. ట్రోలర్స్కు రష్మిక దిమ్మ తిరిగే కౌంటర్
Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న తనను ట్రోల్ చేసే వాళ్లకు గట్టిగానే బుద్ధి చెప్పారు. తన మంచితనాన్ని ఓవర్ యాక్షన్ అంటున్న వాళ్లపై కీర్తికా గోవిందసామి యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె సీరియస్ అయ్యారు.
ట్రోలర్స్ కి రష్మిక మందన్నా కౌంటర్
రష్మిక మందన్న తనను ట్రోల్ చేసే వాళ్లకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కీర్తికా గోవిందసామికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. 'నా మంచితనాన్ని ఓవర్ యాక్షన్ అన్నా సరే నేను మారను' అని తేల్చి చెప్పారు. మంచితనం అనేది బలహీనత కాదని ఆమె అన్నారు. రష్మిక మాటలకు హీరో విజయ్ దేవరకొండ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ఆన్లైన్లో ట్రోల్ చేసే వాళ్లు రష్మిక మందన్న మంచితనాన్ని 'ఓవర్ యాక్షన్' అని కామెంట్స్ చేస్తుంటారు. దీనికి రష్మిక ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు.
అక్టోబర్ 3న టెలికాస్ట్ అయిన కీర్తికా గోవిందసామి యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక మాట్లాడారు. తాను ఎలా ఉన్నానో అలాగే ఉండటానికి ఇష్టపడతానని ఆమె చెప్పారు. తన రాబోయే సినిమా 'రణబాలి' ప్రమోషన్స్ టైమ్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి రష్మిక ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు. రష్మిక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఎప్పుడూ చర్చల్లోనే ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో కొందరు ఆమె ప్రవర్తనను ఫేక్ అంటుంటారు. అంతేకాదు, దాన్ని 'క్రింజ్' అని కూడా పిలుస్తుంటారు.
నేను ఇలాగే ఉండాలనుకుంటున్నా
`నేను ఇలాగే ఉండటానికి ఇష్టపడతాను...` అంటూ రష్మిక తన పబ్లిక్ లైఫ్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. బయట ఎంత ప్రెజర్, విమర్శలు ఉన్నా తాను తనలాగే ఉంటానని ఆమె చెప్పారు. మంచితనం అనేది ఒక బలం, అది బలహీనత కాదని రష్మిక నమ్ముతున్నారు. తన నిజమైన ఎమోషన్స్ను డ్రామా లేదా ఫేక్ అనే వాళ్లకు ఆమె డైరెక్ట్గానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.
`వ్యక్తిగతంగా, మంచితనం అనేది బలహీనత కాదని నేను అనుకుంటున్నాను` అని రష్మిక అన్నారు. `చుట్టూ చాలా నెగెటివిటీ ఉన్నందున, నేను అందరితో ప్రేమగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను` అని చెప్పారు. `నేను మంచితనాన్ని నమ్ముతాను, కొంచెం పాజిటివిటీని పంచడానికి ఇష్టపడతాను` అని ఆమె తన ఉద్దేశాన్ని సింపుల్గా వివరించారు. జనాల అభిప్రాయాలు తన అసలు స్వభావాన్ని మార్చలేవని రష్మిక స్పష్టం చేశారు.
`నేను ఇలాగే ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యాను. ఇలా ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇదే నేను. దీనికోసం నేను ఎలాంటి డ్రామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది రియల్. వేరే వాళ్లను సంతోషపెట్టడానికి నేను ఫేక్గా ఉండలేను. ఈ స్వభావమే నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను, శ్రేయోభిలాషులను సంతోషంగా ఉంచిందని నాకు అనిపిస్తుంది`అని ఆమె మాట ముగించారు. ఇతరుల అంచనాల కంటే తన ప్రశాంతతే ముఖ్యమని రష్మిక చెప్పారు. ఆమె మాటలకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
మంచితనం అంటే 'ఓవర్ యాక్షనా'?
సెలబ్రిటీలు తరచుగా ఇలాంటి విచిత్రమైన పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటారు. వాళ్ల నిజమైన ప్రేమను జనాలు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. రష్మిక ఓపెన్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్ లక్షలాది మందికి ఇష్టం. కానీ అదే స్వభావం ఆన్లైన్ ట్రోలర్స్కు టార్గెట్ అయింది. వాళ్లు దీన్ని 'ఓవర్ యాక్షన్' అని విమర్శిస్తారు. పబ్లిక్ లైఫ్లో ఉన్న మహిళల రియాలిటీని సమాజం ఎలా అనుమానంగా చూస్తుందో చెప్పడానికి ఈ విమర్శలే సాక్ష్యం.
`జనాలు దీన్ని ఓవర్ యాక్షన్ అన్నా పర్వాలేదు. అందరికీ అందరూ నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు` అని అన్నారు. దీని ద్వారా రష్మిక తన కాన్ఫిడెన్స్ను చూపించారు. తన ప్రవర్తన నిజమైనదే తప్ప, జనాల మెప్పు కోసం ఆడే నాటకం కాదని ఆమె చెప్పారు. ఈ అనవసర విమర్శలపై ఆమె స్టాండ్ చాలా క్లియర్గా ఉంది.
ట్రోలింగ్ అనేది 'క్రియేట్ చేసిన కుట్ర`
హీరో విజయ్ దేవరకొండ కూడా తన భార్య, కో-స్టార్ అయిన రష్మికకి సపోర్ట్ చేశారు. ఆన్లైన్ విమర్శలపై గళం విప్పిన ఆయన, సెలబ్రిటీలు ఎదుర్కొనే సవాళ్ల గురించి మాట్లాడారు. నటులు, రాజకీయ నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ జరిగే ట్రోలింగ్స్ను ఆయన `సృష్టించిన కుట్ర` అన్నారు. ఆన్లైన్లో కనిపించే నెగెటివిటీ జనాల నిజమైన అభిప్రాయం కాదని, అదొక ప్లాన్డ్ క్యాంపెయిన్ అని దేవరకొండ చెప్పారు. దీని వెనుక వేరే ఉద్దేశాలు ఉంటాయన్నారు. ఇలాంటి నెగెటివ్ క్యాంపెయిన్స్కు భయపడి జనాలు తమ ప్రవర్తనను, వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకోకూడదని దేవరకొండ సలహా ఇచ్చారు.
ఇదిలా ఉంటే విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలిసి ఇప్పుడు `రణబాలి` చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇది ఈ నెల 17న విడుదల కానుంది. `గీత గోవిందం`, `డియర్ కామ్రేడ్`ల తర్వాత వీరిద్దరు కలిసి నటిస్తోన్న చిత్రమిది.