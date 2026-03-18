హనీమూన్కు బ్రేక్.. పెళ్లైన వెంటనే షూటింగ్లో అడుగుపెట్టిన రష్మిక.. షాక్ ఏంటంటే?
సౌత్ ఇండియా స్టార్ విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి తర్వాత, రష్మిక మందన్న తన కొత్త సినిమా 'మైసా' షూటింగ్లో జాయిన్ అయ్యింది. ఆమె ప్రొఫెషనలిజం చూసి అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి.
షూటింగ్లో అడుగుపెట్టిన రష్మిక..
సౌత్ ఇండియా స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి తర్వాత 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక మందన్న మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వచ్చేశారు. ఆమె తిరిగి షూటింగ్లో పాల్గొనడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్.
కెరీర్పై రష్మిక దృష్టి
వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టిన వెంటనే, రష్మిక తన కెరీర్పై దృష్టి పెట్టడం చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అదే సమయంలో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ది హంట్ బిగిన్స్
రష్మిక మందన్న తన మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ ‘మైసా’ (Mysaa) షూటింగ్ సెట్లో అడుగుపెట్టింది. మూవీ టీమ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన పోస్ట్ను రష్మిక రీషేర్ చేస్తూ, "ది హంట్ బిగిన్స్" (వేట మొదలైంది) అని పవర్ఫుల్ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.
హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సినిమా
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ‘మైసా’ ఒక హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సినిమా. ఇందులో రష్మిక చాలా పవర్ఫుల్, ధైర్యవంతురాలైన 'గోండ్' (Gond) గిరిజన మహిళ పాత్రలో కనిపించనుంది. పెళ్లి తర్వాత వెంటనే పనిలో చేరిన రష్మిక డెడికేషన్ను నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు.
రగ్డ్ లుక్లో రష్మిక...
ఈ సినిమా కోసం రష్మిక చాలా కాలం క్రితమే ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుందని అంటున్నారు. "వేట మొదలు" అనే క్యాప్షన్ చూస్తుంటే, ఈ సినిమాలో రష్మిక శత్రువులను వేటాడే రగ్డ్ లుక్లో కనిపించడం ఖాయంగా అనిపిస్తోంది.
పెరిగిపోతున్న అంచనాలు..
వరుస హిట్లతో దూసుకెళ్తున్న రష్మిక మందన్న, ఇప్పుడు ‘మైసా’తో మరో మైలురాయిని సెట్ చేయడానికి రెడీ అయింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రష్మిక కొత్త అప్డేట్ వైరల్ అవుతోంది. సినిమా రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
టాలీవుడ్ లో మొదలైైన చర్చ..
మొత్తం మీద, పెళ్లి చేసుకున్న వెంటనే ఈ 'క్రేజీ స్టార్' యాక్షన్ మోడ్లోకి రావడం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. రష్మిక 'వేట' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
