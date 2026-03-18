రామ్ చరణ్ ఇంద్రభవనం.. ఎన్నికోట్ల విలువ ఉంటుందో తెలుసా? ఇంటీరియర్ చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
రామ్ చరణ్ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే చెస్బోర్డ్ లాంటి ఫ్లోరింగ్ కట్టిపడేస్తుంది. మార్బుల్ వర్క్, ఖరీదైన ఫర్నిచర్, పెద్ద పెద్ద షాండ్లియర్లు ఇంటికి రాజసం ఉట్టిపడేలా చేస్తాయి. ,మెగా పవర్ స్టార్ ఇంట్లో.. ఇంకా ఏమేం ఉన్నాయో తెలుసా?
18
జూబ్లీహిల్స్లో రామ్ చరణ్ రాజభవనం..
హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న రామ్ చరణ్ 30 కోట్ల రూపాయల ఇంద్రభవనం ఎలా ఉందో చూడండి! టాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చినా, తన నటనతో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగారు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్.
28
చిరంజీవితో కలిసి ఒకే ఇంట్లో..
'RRR' సినిమా తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్గా మారిన చరణ్, తన తండ్రి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి హైదరాబాద్లోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతమైన జూబ్లీహిల్స్లో ఉంటున్నారు. ఈ మధ్య వారి ఇంటి ఇంటీరియర్ వివరాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
38
25,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో
రామ్ చరణ్, ఉపాసన కామినేని దంపతుల ఈ ఇల్లు సుమారు 25,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇది నగరంలోని అత్యంత అందమైన, ఖరీదైన ఇళ్లలో ఒకటి. 'తహిలియాని హోమ్స్' సంస్థ ఈ ఇంటిని డిజైన్ చేసిందని ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఉపాసన తెలిపారు.
48
రాజసం ఉట్టిపడేలా రాయల్ టచ్
ఆధునిక శైలికి రాజసం ఉట్టిపడేలా రాయల్ టచ్ ఇవ్వడం ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత. ఇంటి బయట తెల్లటి గోడలు, చుట్టూ పచ్చదనంతో నిండిన అందమైన గార్డెన్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంటికి ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి.
58
ఇల్లంతా అద్భుతమే..
ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే చెస్బోర్డ్ తరహాలో మెరిసే ఫ్లోరింగ్ ఆకట్టుకుంటుంది. మార్బుల్ వర్క్, ఖరీదైన ఫర్నిచర్, భారీ షాండ్లియర్లు ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. విశాలమైన లివింగ్ రూమ్, పెద్ద గాజు కిటికీలు, ఫ్రెంచ్ డోర్స్ వల్ల ఇంట్లోకి సూర్యరశ్మి బాగా వస్తుంది.
68
ఇంట్లోనే మినీ థియేటర్..
ఈ ఇల్లు అందంగా ఉండటమే కాదు, అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. సినిమా ప్రియులైన ఈ కుటుంబం కోసం ఇంట్లోనే ఓ అద్భుతమైన థియేటర్ ఉంది. అంతేకాదు, ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్, అత్యాధునిక జిమ్, టెన్నిస్ కోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన పూజ గది కూడా ఉంది.
78
పెద్ది సినిమాతో బిజీగా..
ఇక రామ్ చరణ్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఇటీవల వచ్చిన 'గేమ్ ఛేంజర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయం సాధించలేదు. ప్రస్తుతం 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'పెద్ది' అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో చరణ్ నటిస్తున్నారు.
88
పెద్ది తరువాత రామ్ చరణ్ సినిమాలు..
ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30, 2026న విడుదల కానుంది. దీని తర్వాత 'పుష్ప' ఫేమ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్తో 'RC17' చిత్రంలో చరణ్ కనిపించనున్నారు. మొత్తానికి, రామ్ చరణ్ లైఫ్స్టైల్, రాబోయే సినిమాలు అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి.
