Rashmika Mandanna మాత్రమే టాప్ లో ఎలా? ఇండియన్ సినిమాను ఏలడానికి కారణాలివే
రష్మిక మందన్న నిజమైన పాన్-ఇండియా స్టార్గా ఎదిగింది. తన అందం, నటన, ప్రేక్షకులతో సులభంగా కనెక్ట్ అయ్యే గుణంతో అన్ని భాషల్లోనూ ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. అందుకే ఈ రోజు భారతీయ సినిమాలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న హీరోయిన్ గా నిలిచింది.
రష్మిక మాత్రమే టాప్ లో ఎలా?
భాష, ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులతో సులభంగా కనెక్ట్ అవ్వడమే రష్మిక మందన్న అతిపెద్ద బలం. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ.. ఏ పరిశ్రమలోనైనా ఆమె నటనలో ఒక సహజత్వం ఉంటుంది. ఆమె హావభావాలు, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అమ్మాయిలా కనిపించే తీరు.. ఆమెకు అన్నిచోట్లా అభిమానులను సంపాదించిపెట్టాయి. ఇలాంటి పాన్-ఇండియా గుర్తింపు కొద్దిమంది నటులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.
గుర్తుండిపోయే పాత్రలు రెండూ
రష్మిక కెరీర్లో కమర్షియల్ విజయాలు, గుర్తుండిపోయే పాత్రలు రెండూ ఉన్నాయి. 'పుష్ప: ది రైజ్'లో ఆమె పోషించిన శ్రీవల్లి పాత్ర ఒక కల్చరల్ ఫినామినన్గా మారింది. ఆ సినిమాలోని పాటలు, సీన్లు విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందాయి. రష్మిక నటన ఆడియన్స్ ను మెస్మరైజ్ చేసింది.
ఇక 'యానిమల్' సినిమాలో క్లిష్టమైన పాత్రలో భావోద్వేగాలను పండించి తన నటనలోని వైవిధ్యాన్ని నిరూపించుకుంది. అంతే కాదు అందుకు ముందు తెలుగులో 'గీత గోవిందం' ఆమెను ఇంటింటికీ పరిచయం చేసిన ప్రేమకథా చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.
ఈమధ్య కాలంలో వచ్చిన 'ఛావా', 'తమ' వంటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్పై తన పట్టును కొనసాగించి.. రష్మికను బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ కు మరింత దగ్గర చేసింది. .
Consistency, Versatility, and Future Dominance
రష్మిక ప్రయాణం కేవలం హిట్ల గురించే కాదు.. నిలకడ, ఎదుగుదల కూడా ఇందులో భాగమే. ఆమె ఒకవైపు భారీ కమర్షియల్ సినిమాలు, మరోవైపు నటనకు ఆస్కారమున్న పాత్రలను బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. వేగంగా మారుతున్న ఇండస్ట్రీలో తన స్థానాన్ని పదిలంగా ఉంచుకుంటోంది.
ఆమె తెలివైన కథల ఎంపిక, అన్ని పరిశ్రమలలో పెరుగుతున్న క్రేజ్.. ఆమెను ఈ తరం స్టార్ హీరోయిన్గా నిలబెట్టాయి. ఆమె లైనప్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఆధునిక భారతీయ సినిమాకు ఆమె ఒక ముఖ్యమైన ముఖచిత్రంగా మారుతోంది.