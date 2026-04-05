- సుడిగాలి సుధీర్ ను వెంటాడుతున్న బాధ, బుల్లితెర స్టార్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ ఎవరి గురించి?
సుడిగాలి సుధీర్ ను వెంటాడుతున్న బాధ, బుల్లితెర స్టార్ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ ఎవరి గురించి?
బుల్లితెరపై ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న స్టార్ సుడిగాలి సుధీర్. కమెడియన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. హీరో ఇమేజ్ తో దూసుకుపోతున్నాడు సుధీర్. ఎప్పుడు సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ ఉండే సుడిగాలి సుధీర్.. రీసెంట్ గా ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు. కారణం ఏంటంటే?
బుల్లితెరపై స్టార్ గా సుడిగాలి సుధీర్..
తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో ప్రముఖంగా నిలిచిన సుడిగాలి సుధీర్ ప్రస్తుతం సినిమాలు , టీవీ షోలతో బిజీగా కొనసాగుతున్నారు. ఒక వైపు సినిమాల్లో నటిస్తూ, మరోవైపు టీవీ కార్యక్రమాలకు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆట అనే డ్యాన్స్ షోకు యాంకర్ గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. రీసెంట్ గా ఈ షోలో చోటుచేసుకున్న ఒక సంఘటన సుధీర్ తో పాటు ఆడియన్స్ ను కూడా ఎమెషనల్ అయ్యేలా చేసింది. ఇంతకీ ఏమయ్యిందంటే?
గతాన్ని గుర్తుచేసుకొని...
ఈ షోలో ఒక డ్యాన్సర్ కుక్కపిల్లలా ప్రవర్తిస్తూ ప్రత్యేకమైన డ్యాన్స్ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఆ ప్రదర్శనను చూసిన సుధీర్ తన గతాన్ని గుర్తుచేసుకొని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా తన పెంపుడు కుక్క "ఆస్కార్" గురించి మాట్లాడారు. సుధీర్ మాట్లాడుతూ, ''కొన్నేళ్ల క్రితం ఒక అభిమాని మా ఇంటి ముందు ఒక చిన్న బాక్స్లో కుక్కపిల్లను వదిలి వెళ్లాడు. తరువాత ఆ కుక్కను ఎవరు ఇచ్చారో తెలుసుకున్నాను. ఆ కుక్కను చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నాను.. అది ఇంట్లో అందరితో చాలా చనువుగా ఉండేది, ఎవరికైనా కోపం వస్తే.. వాళ్లు కూల్ అయ్యేలా చేసేది. అల్లరి పనులు చేసి.. ఇంట్లో వాళ్లపై నేట్టేసేది.. ''
కుక్కను బ్రతికించడానికి పోరాటం..
''దాన్ని మేము ఆస్కార్ అని ముద్దుగా పిలుచుకునేవారం.. దాదాపు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆ కుక్క తమ కుటుంబంలో భాగమైంది, కానీ సడెన్ గా దానికి హెల్త్ పాడైపోయింది. ఆస్కార్ కు అరుదైన జ్వరం వచ్చింది. , పదకొండు రోజుల పాటు బాగా బాధపడింది వెంటనే డాక్టర్స్ కు చూపించి.. ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయించాము.. రష్మీ కి కూడా ఫోన్ చేసి, ఒక స్పెషలిస్ట్ దగ్గరకు కూడా తీసుకెళ్లాము.
ఆస్కార్ ను కాపాడలేకపోయాము..
రెండు రోజులు ట్రీట్మెంట్ తరువాత ఆస్కార్ చనిపోయింది. ఆ రాత్రంతా ఆస్కార్ శరీరాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచి, దానిని ఇష్టపడిన వారందరినీ పిలిచాము తమ్ముడు అయితే ఆ కుక్క పక్కనే పడుకుని రాత్రంత ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. '' అని సుధీర్ వెల్లడించాడు. ఆ సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ సుధీర్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
సుధీర్ ను వెంటాడుతున్న బాధ
ఇప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకం తన మనసులో బాధను కలిగిస్తోందని సుధీర్ వెల్లడించారు. ఆ సంఘటన తర్వాత మరో కుక్కను పెంచుకోవాలన్నా భయం కలిగిందని తెలిపారు. ఇప్పటికీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆస్కార్ ఫోటో కనిపిస్తుందని, అది చూసిన ప్రతిసారి ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వస్తాయని అన్నారు. ఎప్పుడూ చలాకీగా.. అల్లరి చేస్తూ.. సరదాగా ఉండే సుధీర్ ఇలా ఎమోషనల్ అవ్వడంతో అంతా షాక్ అయ్యారు.