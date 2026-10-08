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- Ranabaali Trailer: రణబాలి ట్రైలర్ రివ్యూ.. బ్రిటిష్పై వీర పోరాటం, విజయ్ దేవరకొండ ఊచకోత చూశారా
Ranabaali Trailer: రణబాలి ట్రైలర్ రివ్యూ.. బ్రిటిష్పై వీర పోరాటం, విజయ్ దేవరకొండ ఊచకోత చూశారా
విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి ట్రైలర్లో బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే యోధుడిగా కనిపించారు. రాయలసీమ నేపథ్యంలో యాక్షన్, భావోద్వేగాలతో ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.
రణబాలి ట్రైలర్లో విజయ్ దేవరకొండ వీర అవతారం
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన రణబాలి సినిమా ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. సినిమా థియేటర్లలోకి రావడానికి వారం రోజుల ముందు ట్రైలర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. దాదాపు నాలుగు నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ ట్రైలర్ సినిమా కథకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలతో పాటు అప్పటి కాలానికి సంబంధించిన నేపథ్యాన్ని చూపించింది. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో రాయలసీమ ప్రాంతంలో కథ సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ ఇందులో బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసే వీర యోధుడిగా కనిపించారు. బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న అకృత్యాలను ప్రశ్నించే పాత్రలో ఆయనను ట్రైలర్లో చూపించారు.
బ్రిటిష్ పాలనపై పోరాటం ప్రధానంగా
ట్రైలర్లో విజయ్ దేవరకొండ పాత్ర చుట్టూ ఉన్న సంఘర్షణను ప్రధానంగా చూపించారు. బ్రిటిష్ పాలన సమయంలో జరిగిన పరిణామాలను ప్రశ్నిస్తూ ఆయన పాత్ర పోరాటం సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కూడా ట్రైలర్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. అదే సమయంలో పాత్ర చుట్టూ ఉన్న భావోద్వేగ సంఘర్షణను కూడా చూపించారు. దీంతో రణబాలి కేవలం యాక్షన్ అంశాలతో మాత్రమే కాకుండా భావోద్వేగ కథనంతోనూ సాగనున్నట్లు ట్రైలర్ సూచిస్తోంది. రాయలసీమ ప్రాంతం, బ్రిటిష్ కాలం నేపథ్యం సినిమాకు ప్రత్యేకమైన వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చేలా కనిపిస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ పాత్రలోని ఆవేశం, పోరాట స్వభావం ట్రైలర్లో ప్రధానంగా కనిపించింది.
రష్మిక పాత్రకు కూడా ప్రాధాన్యం
రణబాలి ట్రైలర్లో రష్మిక మందన్న కథానాయికగా కనిపించారు. విజయ్ దేవరకొండ పాత్ర చుట్టూ కథలోని ప్రధాన సంఘర్షణ సాగుతున్న సమయంలో రష్మిక పాత్ర కూడా సినిమాలో భాగంగా ఉండనుంది. ట్రైలర్లో యాక్షన్, సంఘర్షణతో పాటు భావోద్వేగ అంశాలను కూడా చూపించడంతో కథానాయకుడి ప్రయాణంలో ఆమె పాత్రకు ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ట్రైలర్ ద్వారా ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించలేదు. మొత్తం మీద విజయ్ దేవరకొండ పోషించిన యోధుడి పాత్ర, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా అతడి పోరాటం, దానికి సంబంధించిన భావోద్వేగ పరిణామాలను ట్రైలర్ ప్రధానంగా పరిచయం చేసింది.
దసరాకు రణబాలి థియేటర్లలోకి
రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన రణబాలి సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. ఈ చిత్రానికి అజయ్ అటుల్ సంగీతం అందించారు. వచ్చే వారం దసరా ప్రత్యేకంగా అక్టోబర్ 16న సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విజయ్ దేవరకొండ మరోసారి పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దాదాపు నాలుగు నిమిషాల ట్రైలర్లో రాయలసీమ నేపథ్యం, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం, యాక్షన్, భావోద్వేగ సంఘర్షణలను పరిచయం చేశారు. మొత్తంగా సినిమా నేపథ్యాన్ని, విజయ్ దేవరకొండ పాత్రను ముందుకు తీసుకొచ్చేలా రణబాలి ట్రైలర్ రూపొందింది.