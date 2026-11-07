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- Illu Illalu Pillalu Today Episode: ధీరజ్ను మోసం చేయబోయిన భద్రావతి.. చివరి నిమిషంలో అడ్డుకున్న రామరాజు
Illu Illalu Pillalu Today Episode: ధీరజ్ను మోసం చేయబోయిన భద్రావతి.. చివరి నిమిషంలో అడ్డుకున్న రామరాజు
Illu Illalu Pillalu Today Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో ధీరజ్ ను భద్రావతి బారిన పడకుండా కాపాడుతాడు రామరాజు. అలాగే ధీరజ్ కు కార్ ఏజెన్సీని కూడా అందిస్తాడు రామరాజు.
విడాకులకు ఒప్పుకోని రామరాజు
స్టార్ మా సీరియల్ ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. చందు విడాకుల విషయంలో రామరాజు, వేదవతి మధ్య చర్చ జరుగుతుంది. చందు వల్ల విడాకులకు తాను ఒప్పుకోనని రామరాజు తెగేసి చెబుతాడు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు రావడం సహజమని, అంతమాత్రానికే విడాకులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అంటాడు. వల్లి బుద్ధి మారిందని చందు నమ్మే వరకు ఓపిక పట్టాలని వేదవతి సూచిస్తుంది. చందు ఇంటికి వచ్చాక విడాకులు వెనక్కి తీసుకునేలా మాట్లాడదామని చెబుతుంది. అయితే వల్లిని వెంటనే ఇంటికి తీసుకొస్తే మాత్రం తాను ఒప్పుకోనని వేదవతి స్పష్టం చేస్తుంది. చందు కోపాన్ని తగ్గించి విడాకులు వెనక్కి తీసుకునేలా చేసే బాధ్యతను ధీరజ్కు అప్పగించాలని ఇద్దరూ అనుకుంటారు.
భద్రావతి ట్రాప్ లో ధీరజ్
ఇంతలో విశ్వక్ గాబరాగా అక్కడికి వచ్చి ఓ షాకింగ్ విషయం చెబుతాడు. ఫైనాన్స్ కోసం ధీరజ్ డబ్బులు తీసుకోవడానికి వెళ్లిన చింతామణి ఎవరో కాదని, ఆమె భద్రావతి మనిషి అని బయటపెడతాడు. దీంతో ధీరజ్ను భద్రావతి చింతామణి సాయంతో ట్రాప్ చేస్తోందని అందరూ ఆందోళన చెందుతారు. మరోవైపు భద్రావతి తన పాత పగ తీర్చుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని చింతామణితో చెబుతుంది. ధీరజ్ను తన ఇంట్లో పాలేరుగా చేసుకోవాలనే కుట్ర పన్నుతుంది. చింతామణి బ్యాంకు వాళ్లకు 30 లక్షలు చెల్లించి, ధీరజ్తో ఓ అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేయించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ కూడా తన పేరు మీదకు వచ్చేలా పేపర్లు సిద్ధం చేయడంతో ధీరజ్ షాక్ అవుతాడు. అయితే చింతామణి మాటలు నమ్మి సంతకం చేయబోతాడు.
భద్రావతికి షాకిచ్చిన రామరాజు
సరిగ్గా అదే సమయంలో రామరాజు, ప్రేమ అక్కడికి వస్తారు. అగ్రిమెంట్పై సంతకం పెట్టవద్దని రామరాజు ధీరజ్ను అడ్డుకుంటాడు. ప్రేమ అతడి చేతిలోని పేపర్లు లాక్కొని చింపేస్తుంది. చింతామణి భద్రావతితో చేతులు కలిపి ధీరజ్ను మోసం చేయాలని చూస్తోందని రామరాజు అసలు విషయం బయటపెడతాడు. దీంతో ధీరజ్ చింతామణిపై మండిపడతాడు. భద్రావతి కూడా అక్కడికి వచ్చి అగ్రిమెంట్పై సంతకం పెట్టకపోతే ఐదు లక్షల జరిమానా కట్టాలని బెదిరిస్తుంది. దీంతో రామరాజు 30 లక్షలు తీసుకొచ్చి బ్యాంకు వాళ్లకు చెల్లిస్తాడు. మరోవైపు వేదవతి ఈ విషయం తెలుసుకుని తీవ్ర ఆందోళన చెందుతుంది. నర్మదకు భద్రావతి, చింతామణి చేసిన మోసం గురించి మొత్తం వివరిస్తుంది. దీంతో నేటి ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.