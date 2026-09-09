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- Ranabaali Teaser Review: బ్రిటిష్ పై భీకర తిరుగుబాటు..మీసం తిప్పిన సింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి
Ranabaali Teaser Review: బ్రిటిష్ పై భీకర తిరుగుబాటు..మీసం తిప్పిన సింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి
Ranabaali Teaser: విజయ్ దేవరకొండ రణబలి టీజర్ విడుదలైంది. బ్రిటిష్ పాలన నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో విజయ్ యోధుడిగా పవర్ఫుల్గా కనిపించారు. యక్షన్ సీన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉన్నాయి.
చారిత్రక నేపథ్యంతో రణబాలి
కింగ్డమ్ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్న చిత్రం రణబాలి. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. ఇందులో రష్మిక మందన్న కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. తాజాగా చిత్రబృందం రణబాలి టీజర్ను విడుదల చేసింది. 19వ శతాబ్దపు నేపథ్యాన్ని ప్రతిబింబించే విజువల్స్తో టీజర్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. విజయ్ దేవరకొండను ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా ఒక యోధుడి పాత్రలో చూపించారు. ఆయన రూపం, బాడీ లాంగ్వేజ్, పాత్రకు తగ్గట్టుగా కనిపించే తీరు టీజర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
బ్రిటిష్ పాలనలో ఆహార సంక్షోభం
1854 నుంచి 1878 మధ్య బ్రిటిష్ పాలనలో జరిగిన కొన్ని చారిత్రక ఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని రణబాలి కథను రూపొందించారు. బ్రిటిష్ జనరల్స్ చేసిన దారుణాల కారణంగా ఆ కాలంలో ఏర్పడిన ఆహార సంక్షోభాన్ని సినిమాలో ప్రధానంగా చూపించినట్లు తెలుస్తోంది. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భారతీయుల నుంచి బ్రిటిష్ పాలకులు ఆహార ధాన్యాలను దోచుకోవడం, సామాన్య ప్రజలను కనికరం లేకుండా హతమార్చడం వంటి ఘటనలను కథలో పొందుపరిచారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బ్రిటిష్ పాలకుల దౌర్జన్యాలకు ఎదురొడ్డి నిలిచే శక్తిగా సింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి పాత్ర తెరపైకి వస్తుంది. ఈ పాత్రను విజయ్ దేవరకొండ పోషిస్తున్నారు.
తిరుగుబాటుదారుడిగా విజయ్ దేవరకొండ
బ్రిటిష్ పాలకుల ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేస్తూ వారికి ఎదురుగా నిలిచే తిరుగుబాటుదారుడిగా విజయ్ దేవరకొండ పాత్రను తీర్చిదిద్దారు. టీజర్లో ఆయన పాత్రలోని ధైర్యం, తిరుగుబాటు స్వభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలను కూడా భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. టీజర్లో కనిపించిన పోరాట సన్నివేశాల్లో భారీ రక్తపాతం కనిపిస్తోంది. యోధుడిగా విజయ్ చేసిన రూపాంతరం కూడా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఉండటంతో రణబాలి సినిమాలో విజయ్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారని టీజర్ స్పష్టం చేస్తోంది.
భారీ నిర్మాణ విలువలతో సినిమా
రణబాలి చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తుండగా, టీ సిరీస్ ఈ సినిమాను సమర్పిస్తోంది. టీజర్లో కనిపించిన నిర్మాణ విలువలు సినిమా భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. పీరియడ్ నేపథ్యానికి తగిన విజువల్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నాయి. అజయ్ అతుల్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం కూడా టీజర్లో ప్రభావవంతంగా ఉంది. విజువల్స్కు అనుగుణంగా సాగిన నేపథ్య సంగీతం యాక్షన్ సన్నివేశాలకు మరింత బలాన్ని తీసుకొచ్చింది. మొత్తంగా విజయ్ దేవరకొండను ఒక శక్తివంతమైన యోధుడిగా చూపిస్తూ రాహుల్ సాంకృత్యాన్ రూపొందించిన ఈ చిత్రం ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
అక్టోబర్ 16న రణబాలి విడుదల
రణబాలి చిత్రం అక్టోబర్ 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. విజయ్ దేవరకొండకు జోడీగా రష్మిక మందన్న నటిస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే అంచనాలు ఉన్నాయి. బ్రిటిష్ పాలన కాలంలోని ఘటనలు, ఆహార సంక్షోభం, పాలకుల దౌర్జన్యాలు, వాటిని ఎదుర్కొనే తిరుగుబాటు వంటి అంశాలతో కథను రూపొందించారు. తాజాగా విడుదలైన టీజర్లో విజయ్ దేవరకొండ పాత్రకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఆయన అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 16న రణబాలి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.