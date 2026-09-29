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- Emo Emo Idi: కట్టిపడేస్తున్న మేక రోషన్ ‘ఎమో ఎమో ఇది’ టైటిల్ సాంగ్.. శైలేష్ కొలనులో కొత్త యాంగిల్
Emo Emo Idi: కట్టిపడేస్తున్న మేక రోషన్ ‘ఎమో ఎమో ఇది’ టైటిల్ సాంగ్.. శైలేష్ కొలనులో కొత్త యాంగిల్
Emo Emo Idi: రోషన్ మేక, ప్రీతి ముఖుందన్ జంటగా నటిస్తోన్న మూవీ `ఎమో ఎమో ఇది`. శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ని విడుదల చేశారు. ఈ మెలోడీ కట్టిపడేస్తోంది.
రోషన్ మేక, శైలేష్ కొలనుల కొత్త మూవీ `ఎమో ఎమో ఇది`
శ్రీకాంత్ కొడుకు మేక రోషన్ హీరోగా నిలబడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇటీవల ఆయన `ఛాంపియన్` చిత్రంలో మెరిశారు. పీరియడ్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఫర్వాలేదనిపించింది. కానీ బ్రేక్ ఇవ్వలేకపోయింది. ఇప్పుడు ఆయన `ఎమో ఎమో ఇది` అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. దీనికి డా శైలేష్ కొలను దర్శకత్వం వహించడం విశేషం. `హిట్` వంటి మాస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ రూపొందించిన ఆయన కంప్లీట్గా మారి చేసిన చిత్రమిది. లవ్ స్టోరీ నేపథ్యంలో ఈ మూవీని రూపొందించారు.
ఎమో ఎమో ఇది మూవీ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్
ఈ మూవీ అక్టోబర్ ఎండింగ్లో రిలీజ్ కాబోతుంది. చిత్ర ప్రకటన సమయంలో విడుదల చేసిన ‘ది ఫస్ట్ బ్రీజ్ ఆఫ్ #EmoEmoIdi’ వీడియోకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఆ వీడియోతో సినిమాలోని ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమకథా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసిన మేకర్స్.. ఇప్పుడు మరింత అందమైన అనుభూతిని పంచేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘ఎమో ఎమో ఇది’ టైటిల్ సాంగ్ను విడుదల చేశారు. సున్నితమైన మెలోడీ, హృదయాన్ని హత్తుకునే సాహిత్యంతో రూపొందిన ఈ పాట ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమానుభూతిని పంచుతుంది. రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముఖుందన్ మధ్య కనిపించే అందమైన కెమిస్ట్రీ పాటకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కించిన విజువల్స్ పాటకు డ్రీమీ రొమాంటిక్ ఫీల్ను అందిస్తున్నాయి.
ఎమో ఎమో ఇది రిలీజ్ డేట్
ఈ పాటకు హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించగా, కార్తీక్, రమ్య బెహరా తమ మధురమైన గాత్రాలతో ఆలపించారు. కృష్ణకాంత్ సాహిత్యం అందించారు. అద్భుతమైన మెలోడీ, హృదయాన్ని హత్తుకునే గానం, కనువిందు చేసే విజువల్స్ కలగలిసి ‘ఎమో ఎమో ఇది’ టైటిల్ సాంగ్ను ఈ సీజన్లోని సరికొత్త లవ్ ఆంథమ్గా నిలిపాయి. రోషన్ మేకా, ప్రీతి ముఖుందన్ జంటగా నటిస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై నాగ వంశీ ఎస్, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతులతో తెరకెక్కుతున్న ‘ఎమో ఎమో ఇది’ చిత్రం అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.