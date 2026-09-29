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- Bollywood New Actors: రణ్బీర్ కపూర్ లాగా ఈ ఐదుగురు కుర్ర హీరోలు బాలీవుడ్ను ఏలబోతున్నారా?
Bollywood New Actors: రణ్బీర్ కపూర్ లాగా ఈ ఐదుగురు కుర్ర హీరోలు బాలీవుడ్ను ఏలబోతున్నారా?
ఇండియన్ సినిమాలో తమకంటూ ఓ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్న ఐదుగురు కుర్ర హీరోలు వీళ్లే. రోహిత్ సరాఫ్, అహాన్ పాండే నుంచి లక్ష్య, వేదాంగ్ రైనా, రిషబ్ సాహ్నీ వరకు బాలీవుడ్ భవిష్యత్తుగా మారుతున్న ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
కొత్త తరం హీరోలు
కొత్త తరం హీరోలు ఇండియన్ సినిమాలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. వీళ్లు తమదైన యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. రొమాంటిక్ డ్రామాల నుంచి యాక్షన్ సినిమాల వరకు అన్నింట్లోనూ ఈ కుర్ర హీరోలు సత్తా చాటుతున్నారు.
1. రోహిత్ సరాఫ్
రోహిత్ సరాఫ్ 'మిస్మ్యాచ్డ్', 'ది స్కై ఈజ్ పింక్' సినిమాలతో కుర్రకారు మనసు దోచాడు. తన న్యాచురల్ యాక్టింగ్, క్యూట్ లుక్స్తో యూత్కు బాగా దగ్గరయ్యాడు. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో మోస్ట్ లవబుల్ యాక్టర్గా రోహిత్ పేరు తెచ్చుకున్నాడు.
2. అహాన్ పాండే
అహాన్ పాండే 'సయ్యాంరా' సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యాడు. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామాలో తన యాక్టింగ్, ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తొలి సినిమాతోనే అహాన్ మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు.
3. రిషబ్ సాహ్నీ
రిషబ్ సాహ్నీ కూడా ఈ కొత్త తరం హీరోల లిస్ట్లో ఉన్నాడు. రిషబ్ 'ఫైటర్' సినిమాలో అజహర్ అక్తర్ పాత్రలో అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత 'నాగబంధం'లో అహ్మద్ షా అబ్దాలీగా, అతని మోడ్రన్ అవతార్ అలీగా ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ చేశాడు. ఈ సినిమాలో తన యాక్షన్ సీన్స్ చూశాక అందరూ తన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు.
4. లక్ష్య
లక్ష్య 'కిల్', 'ది బాస్టర్డ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' లాంటి ప్రాజెక్టులతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ముఖ్యంగా 'కిల్' సినిమాలో తన ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఫిజికల్గా, ఎమోషనల్గా కష్టమైన పాత్రలను కూడా తను ఈజీగా చేయగలడని లక్ష్య ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు.
5. వేదాంగ్ రైనా
వేదాంగ్ రైనా 'ది ఆర్చీస్', 'జిగ్రా' సినిమాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తన డెబ్యూ మూవీ నుంచి ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ వస్తున్నాడు. ప్రతి ప్రాజెక్టుతో తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటున్నాడు.
ఈ ఐదుగురు హీరోలు డిఫరెంట్ జానర్స్లో సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇండియన్ సినిమాకు వీళ్లు కొత్త కళను తీసుకొస్తున్నారు.