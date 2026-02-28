- Home
- Dhurandhar 2 Review: రిలీజ్కు ముందే ధురంధర్ 2 చూసిన హీరోయిన్.. ఫస్ట్ రివ్యూ ఏంటో తెలుసా?
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' కోసం ఆడియన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మొదటి పార్ట్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆల్-టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో 'ధురంధర్ 2' ఫస్ట్ రివ్యూ ఇప్పుడు మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
రిలీజ్కు ముందే 'ధురంధర్ 2' హవా.. ?
డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ భార్య, నటి యామీ గౌతమ్ 'ధురంధర్ 2' చూశానని చెప్పారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల అంచనాలకు మించి ఉందని ఆమె అన్నారు. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు తను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యానని యామీ తెలిపారు.
'ధురంధర్ 2' పై యామీ గౌతమ్ ఏమన్నారంటే?
ధురంధర్ ఫస్ట్ రివ్యూ
"నేను 'ధురంధర్ 2' చూశాను. ఇది అంచనాలకు మించి ఉంది. నేను నిజంగా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఆ రోజు నాకు ఫ్లైట్ ఉండటంతో ఆదిత్యతో ఏమీ చెప్పలేకపోయాను. కానీ తర్వాత ఏ పనీ చేయలేకపోయాను. ఒక స్క్రిప్ట్ చదవాలి, కానీ చదవలేకపోయాను. ఏదో చూడాలి, కానీ చూడలేకపోయాను. బయట అందమైన సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తూ, ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యాక ఆదిత్యకు ఏం చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాను. సినిమా గురించి, నా అనుభవం గురించి సరిగ్గా చెప్పాలనుకున్నాను. ఆదిత్య తన ప్రేక్షకులను, దేశాన్ని చాలా ప్రేమిస్తాడు. ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. 'ధురంధర్ 2' ఆడియన్స్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది" అని యామీ గౌతమ్ అదే సంభాషణలో చెప్పారు.
యామీ గౌతమ్ చదివిన 'ధురంధర్' స్క్రిప్ట్
ధురంధర్ 2 రిలీజ్ డేట్
డిసెంబర్ 5, 2025న విడుదలైన 'ధురంధర్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. హిందీ సినిమాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో రణ్వీర్ సింగ్తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కనిపించారు.
ఈసినిమా రెండో భాగం 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' మార్చి 19, 2026న విడుదల కానుంది. ఇందులో అక్షయ్ ఖన్నా మినహా చాలా మంది నటులు తిరిగి కనిపించనున్నారు. యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్'తో పోటీ పడనున్న ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించవచ్చని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.