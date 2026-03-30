Ramya Krishnan: కృష్ణవంశీకి రమ్యకృష్ణనే మొగుడా?.. భర్తకి శివగామి క్రేజీ కౌంటర్
రమ్యకృష్ణ, దర్శకుడు కృష్ణవంశీ రిలేషన్కి సంబంధించి ఆ మధ్య పలు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ తనకు రమ్యకృష్ణనే మొగుడు అంటూ కృష్ణవంశీ కామెంట్ చేయగా, దీనికి ఆమె కౌంటర్ ఇచ్చింది.
విలక్షణ నటిగా రాణిస్తోన్న రమ్యకృష్ణ
రమ్యకృష్ణ ఇప్పుడు విలక్షణ నటిగా రాణిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఆమె గ్లామర్ పాత్రలతో మెప్పించింది. తిరుగులేని స్టార్ హీరోయిన్గా రాణించింది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలపాటు చిత్ర పరిశ్రమ ని ఊపేసింది. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మారి విలక్షణ పాతలతో మెప్పిస్తోంది. `బాహుబలి` సినిమాతో ఆమె సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఇటీవల ఆమె `రంగమార్తాండ`లో మరో అద్భుతమైన పాత్రలో మెప్పించింది. ఎమోషనల్ రోల్ చేసి కన్నీళ్లు పెట్టించింది. `జైలర్`తో సూపర్ హిట్ అందుకుంది.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న రమ్యకృష్ణ, కృష్ణవంశీ
ఇదిలా ఉంటే రమ్యకృష్ణ.. దర్శకుడు కృష్ణవంశీని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కృష్ణవంశీ రూపొందించిన `చంద్రలేఖ` చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ హీరోయిన్గా నటించింది. ఇందులో నాగార్జున హీరో. ఈ సినిమా సమయంలో ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. మళ్లీ వీరిద్దరు కలిసి పనిచేయలేదు. చాలా రోజుల ఇటీవల కృష్ణవంశీ రూపొందించిన `రంగమార్తాండ`లో రమ్యకృష్ణ నటించింది.
రమ్యకృష్ణ, కృష్ణవంశీ విడిపోతున్నట్టు రూమర్లు
అయితే రమ్యకృష్ణ, కృష్ణవంశీ మధ్య విభేదాలు వచ్చాయని చాలా సార్లు వార్తలు వచ్చాయి. రమ్యకృష్ణ చెన్నైలో ఉంటుందనే కామెంట్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ మధ్య దర్శకుడు కృష్ణవంశీ స్పందించి వివరణ ఇచ్చాడు, షూటింగ్ల నిమిత్తం ఆమె వెళ్లి వస్తుంటుందని, రెగ్యూలర్గా తాము కలుసుకుంటూనే ఉంటామని, తమ మధ్య ఎలాంటి దూరంగా లేదని తెలిపారు. తాము కలిసే ఉంటున్నట్టు వెల్లడించారు. అవి కేవలం రూమర్లు మాత్రమే అని స్పష్టం చేశారు.
కృష్ణవంశీకి రమ్యకృష్ణ మొగుడు ?
కానీ ఓ సందర్భంలో రమ్యకృష్ణపై దర్శకుడు కృష్ణవంశీ హాట్ కామెంట్ చేశారు. `రమ్యకృష్ణకి నేను మొగుడిని కాదు, నాకే ఆమె మొగుడు` అన్నారు. దీనిపై రమ్యకృష్ణ స్పందించింది. `క్వీన్` అనే మూవీ రిలీజ్ టైమ్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో దీనిపై ఆమె బోల్డ్ కామెంట్ చేసింది. `ఎవరికి ఎవరు మొగుడైతే ఏంటి(నవ్వుతూ). ఆయన సరదాగా అలా అని ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఆయన భార్య, నేను భర్త కావచ్చు, పాత్రలు మార్చుకోవచ్చు. అయినా భార్యాభర్తల మధ్య అవగాహన ఉండాలి. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదే మేం నమ్ముతాం` అని తెలిపింది రమ్యకృష్ణ. ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ఇది అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
జైలర్ 2లో నటిస్తోన్న రమ్యకృష్ణ
రమ్యకృష్ణ ప్రస్తుతం రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తోంది. ఇందులో ఆమె మోడ్రన్ ఉమెన్గా, ట్రావెల్ని ఇష్టపడే మహిళగా కనిపించబోతుంది. అలాగే తమిళంలో రజనీకాంత్ సరసన `జైలర్ 2`లో నటిస్తోంది. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ రూపొందిస్తోన్న ఈ చిత్రం చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.