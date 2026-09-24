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- George Krish: 12న వెంకటేష్, 13న చిరంజీవి.. అయినా తగ్గేదే లేదమ్మా, శర్వా ఫిక్స్ అయ్యాడు
George Krish: 12న వెంకటేష్, 13న చిరంజీవి.. అయినా తగ్గేదే లేదమ్మా, శర్వా ఫిక్స్ అయ్యాడు
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ నటిస్తున్న జార్జ్ క్రిష్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఇందులో శర్వానంద్ జార్జ్, క్రిష్గా రెండు విభిన్న షేడ్స్లో కనిపించారు.
శ్రీను వైట్లతో శర్వానంద్ తొలి కాంబినేషన్
శర్వానంద్ హీరోగా శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం జార్జ్ క్రిష్. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న తొలి సినిమా ఇది. ఎంటర్టైనర్గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. సంక్రాంతి 2027 సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.
రెండు విభిన్న షేడ్స్లో శర్వానంద్
శ్రీను వైట్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా జార్జ్ క్రిష్ చిత్రబృందం ప్రత్యేక వీడియో గ్లింప్స్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో శర్వానంద్ పోషిస్తున్న పాత్రకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన అంశాలను చూపించారు. వీడియోలో శర్వానంద్ రెండు విభిన్న షేడ్స్లో కనిపించారు. ఒక పాత్రలో క్రిస్టియన్గా, మరో పాత్రలో హిందువుగా కనిపించారు. జార్జ్, క్రిష్ అనే రెండు పేర్లతో ఆయన కనిపించడంతో సినిమాలో శర్వానంద్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మానస వారణాసి ఎంట్రీ
జార్జ్ క్రిష్ గ్లింప్స్ చివర్లో మానస వారణాసి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆమె ఓ రెస్టారెంట్లోకి రావడంతో వీడియో ముగుస్తుంది. గ్లింప్స్లో అనూప్ రూబెన్స్ స్వరపరిచిన టైటిల్ సాంగ్ను కూడా వినిపించారు. శర్వానంద్ రెండు విభిన్న లుక్స్, మానస వారణాసి ఎంట్రీతో ఈ వీడియో సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది.
సంక్రాంతి బరిలో శర్వానంద్
జార్జ్ క్రిష్ సినిమాను 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. జనవరి 12న వెంకీ, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న జనవరి 12 విడుదల సినిమా, జనవరి 13న చిరంజీవి నటిస్తున్న కాకా సినిమా విడుదల కానున్నాయి. ఇలా భారీ చిత్రాలు వరుసగా విడుదలవుతున్నప్పటికీ శర్వానంద్ తగ్గడం లేదు. జనవరి 14న జార్జ్ క్రిష్ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
తీవ్ర పోటీలో శర్వానంద్ సినిమా
జనవరి 12, 13, 14 తేదీల్లో వరుసగా సినిమాలు విడుదల కానుండటంతో 2027 సంక్రాంతి బరిలో పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇంతటి భారీ చిత్రాలు పోటీలో ఉన్న సమయంలో జార్జ్ క్రిష్ కూడా బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ తీవ్రమైన పోటీలో శర్వానంద్ సినిమా ఎలా ముందుకు సాగుతుందనేది పరిశ్రమలో ఆసక్తిగా మారింది. మరోవైపు గ్లింప్స్లో శర్వానంద్ రెండు విభిన్న షేడ్స్లో కనిపించడం సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచింది.